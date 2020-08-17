Кемеровская область отменила карантин для приезжих из Новосибирска и других регионов

С 17 августа в Кемеровской области отменили обязательную двухнедельную изоляцию для приезжих из других регионов. Контрольно-пропускные пункты, которые до сегодняшнего дня находились на въезде в Кузбасс, будут ликвидированы.



— Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится на сайте администрации Кузбасса.



Также возобновляется движение электричек «Новокузнецк — Новосибирск» и «Тайга — Томск». Приезжим больше не будут вручать уведомления об обязательной 14-дневной изоляции.

