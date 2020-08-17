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Кемеровская область отменила карантин для приезжих из Новосибирска и других регионов

Кузбасс возобновляет межрегиональные перевозки, в том числе с Новосибирском и Томском

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Решение о возобновлении перевозок принял оперативный штаб

Решение о возобновлении перевозок принял оперативный штаб

С 17 августа в Кемеровской области отменили обязательную двухнедельную изоляцию для приезжих из других регионов. Контрольно-пропускные пункты, которые до сегодняшнего дня находились на въезде в Кузбасс, будут ликвидированы.

— Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, — говорится на сайте администрации Кузбасса.

Также возобновляется движение электричек «Новокузнецк — Новосибирск» и «Тайга — Томск». Приезжим больше не будут вручать уведомления об обязательной 14-дневной изоляции.

Всего за период пандемии в Кемеровской области выявили 5215 заболевших, из них выздоровели 3499 пациентов. На домашней изоляции, в стационарах и обсерваторах к сегодняшнему дню находятся 7162 человека.

Правительство Кемеровской области запретило продажу билетов на автобусы до Новосибирска в начале апреля. После этого стоимость проезда до Кузбасса резко увеличилась.

В мае журналист и пиарщик Сергей Спицын побывал и в Кемерово, и в Новосибирске. Свои впечатления он описал в авторской колонке.

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КемеровоКузбассавтобусы
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