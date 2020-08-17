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У 17% новосибирцев обнаружили иммунитет к коронавирусу

В статистике учитываются только те жители Новосибирской области, кто сдал анализ на антитела

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Второй этап изучения популяционного иммунитета новосибирцев запланирован на сентябрь

Второй этап изучения популяционного иммунитета новосибирцев запланирован на сентябрь

У каждого шестого новосибирца находят антитела к коронавирусу. Об этом сообщила в понедельник, 17 августа, на совещании в правительстве Новосибирской области главный санитарный врач РФ и руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

Наша область, по её словам, активно работает почти по всем важных проектам Роспотребнадзора. Регион вошел в проект по изучению популяционного иммунитета — эффекта сопротивления распространению вируса в популяции, часть представителей которой уже имеет к данной инфекции личный иммунитет.

— Сегодня у 17% обследованных обнаружены антитела. Второй этап продолжения работы по изучению иммунитета запланирован на сентябрь, — сообщила Анна Попова.

В начале августа Новосибирская область уже перешагнула порог в 15% сибиряков с иммунитетом к коронавирусу из всех обследованных. По прогнозам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, к началу осени эта цифра должна приблизиться к 20%.

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Анна ПоповаРоспотребнадзориммунитетантителакоронавирус в Новосибирске
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