У 17% новосибирцев обнаружили иммунитет к коронавирусу

У каждого шестого новосибирца находят антитела к коронавирусу. Об этом сообщила в понедельник, 17 августа, на совещании в правительстве Новосибирской области главный санитарный врач РФ и руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова.



Наша область, по её словам, активно работает почти по всем важных проектам Роспотребнадзора. Регион вошел в проект по изучению популяционного иммунитета — эффекта сопротивления распространению вируса в популяции, часть представителей которой уже имеет к данной инфекции личный иммунитет.