За полтора месяца 19 тысяч новосибирцев остались без работы. Изучаем очень грустную статистику

В Новосибирской области насчитали 70 тысяч 300 безработных человек (данные на 14 августа) — это 4,9% от всей рабочей силы. За последние полтора месяца на биржу труда встали ещё 19 тысяч новосибирцев.

За помощью в трудоустройстве с начала года обратились 97 тысяч 300 жителей Новосибирской области, но под официальное сокращение, по данным Министерства труда и социального развития региона, попали только 2108 сотрудников .