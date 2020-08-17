За полтора месяца 19 тысяч новосибирцев остались без работы. Изучаем очень грустную статистику

В Новосибирской области резко выросло число безработных
В Новосибирской области насчитали 70 тысяч 300 безработных человек (данные на 14 августа) — это 4,9% от всей рабочей силы. За последние полтора месяца на биржу труда встали ещё
За помощью в трудоустройстве с начала года обратились 97 тысяч 300 жителей Новосибирской области, но под официальное сокращение, по данным Министерства труда и социального развития региона, попали только
В конце июня в регионе было значительно меньше безработных — 51 тысяча 300 человек, то есть 3,6% от трудоспособного населения. К тому моменту из-за сокращений уволили
— С работниками, подлежащими высвобождению и находящимися под риском увольнения, ведется работа, направленная на содействие скорейшему трудоустройству: организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения, — сообщает Минтруда.
Дефицита вакансий при этом нет. К середине августа, как следует из отчета чиновников, на предприятиях региона было
Ранее президент Владимир Путин прогнозировал, что пик безработицы в стране придётся на осень. Он представил план, согласно которому к концу 2021 года уровень безработицы опустится ниже 5%.
Пандемия сильно ударила по заведениям общественного питания в Новосибирске — они не работали больше четырёх месяцев. С 10 августа им разрешили возобновить работу в прежнем режиме, однако некоторые заведения не открылись вместе со всеми. Обозреватель НГС Стас Соколов нашёл 20 заведений, которые закрылись окончательно или чьё будущее пока не известно.