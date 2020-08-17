17 августа понедельник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 73.22
eur 86.41
Тема дняЛикбез о коварном раке, который грозит женщинам

Все новости

Все новости

За полтора месяца 19 тысяч новосибирцев остались без работы. Изучаем очень грустную статистику

Безработными числятся почти пять процентов трудоспособного населения региона

3 590
45Обсудить

Поделиться

Всего помощь в трудоустройстве с начала года попросили 97 тысяч 300 новосибирцев

Всего помощь в трудоустройстве с начала года попросили 97 тысяч 300 новосибирцев

В Новосибирской области резко выросло число безработных

В Новосибирской области насчитали 70 тысяч 300 безработных человек (данные на 14 августа) — это 4,9% от всей рабочей силы. За последние полтора месяца на биржу труда встали ещё 19 тысяч новосибирцев.

За помощью в трудоустройстве с начала года обратились 97 тысяч 300 жителей Новосибирской области, но под официальное сокращение, по данным Министерства труда и социального развития региона, попали только 2108 сотрудников.

В конце июня в регионе было значительно меньше безработных — 51 тысяча 300 человек, то есть 3,6% от трудоспособного населения. К тому моменту из-за сокращений уволили 1711 работников, а за помощью в трудоустройстве обратились 70 тысяч 400 человек. В январе в регионе было всего 13,5 тысяч безработных. Посмотрите в одной картинке, как менялась ситуация в регионе.

— С работниками, подлежащими высвобождению и находящимися под риском увольнения, ведется работа, направленная на содействие скорейшему трудоустройству: организуются предувольнительные консультации, ярмарки вакансий, осуществляется информирование о ситуации на рынке труда, об имеющихся вакансиях, о возможностях участия в мероприятиях содействия занятости населения, — сообщает Минтруда.

Дефицита вакансий при этом нет. К середине августа, как следует из отчета чиновников, на предприятиях региона было 42 тысячи 300 свободных рабочих мест.

Ранее президент Владимир Путин прогнозировал, что пик безработицы в стране придётся на осень. Он представил план, согласно которому к концу 2021 года уровень безработицы опустится ниже 5%.

Пандемия сильно ударила по заведениям общественного питания в Новосибирске — они не работали больше четырёх месяцев. С 10 августа им разрешили возобновить работу в прежнем режиме, однако некоторые заведения не открылись вместе со всеми. Обозреватель НГС Стас Соколов нашёл 20 заведений, которые закрылись окончательно или чьё будущее пока не известно.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

безработныеувольнениецентр занятости
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (45)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!