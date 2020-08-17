В Новосибирске внезапно зацвела черёмуха. Эксперт объяснил причину аномалии

На дачах в Академгородке второй раз за этот год зацвела черемуха. Фотографиями цветущих деревьев с НГС поделился читатель.

Эксперты считают, что виной всему жаркая весна.

— Весна была сильно ранняя и тёплая, поэтому происходят такие аномалии. Черёмуха должна была зацвести в мае, если говорим о ранних сортах, или в начале июня, если это поздний сорт. А в этом году всё произошло слишком рано. Вегетация сейчас должна заканчиваться, а тепло продолжается, и осадки выпадают. Что происходит с растением? Оно продолжает расти. И получилось длинное лето. Некоторые веточки могут начать цвести, — объясняет директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.