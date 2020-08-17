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В Новосибирске внезапно зацвела черёмуха. Эксперт объяснил причину аномалии

Виной всему — жаркая весна

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Из-за жаркой весны растения решили, что можно распустить цветы и в августе

Из-за жаркой весны растения решили, что можно распустить цветы и в августе

На дачах в Академгородке второй раз за этот год зацвела черемуха. Фотографиями цветущих деревьев с НГС поделился читатель.

Эксперты считают, что виной всему жаркая весна.

— Весна была сильно ранняя и тёплая, поэтому происходят такие аномалии. Черёмуха должна была зацвести в мае, если говорим о ранних сортах, или в начале июня, если это поздний сорт. А в этом году всё произошло слишком рано. Вегетация сейчас должна заканчиваться, а тепло продолжается, и осадки выпадают. Что происходит с растением? Оно продолжает расти. И получилось длинное лето. Некоторые веточки могут начать цвести, — объясняет директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков.

Цветы, по его словам, могут появиться сейчас не только на черемухе, но и на яблонях, сирени.

— Ничего особо страшного в этом нет. Это должны были быть спящие почки, а они распустятся сейчас. То есть в следующем году они уже не смогут расцвести, и на деревьях будет меньше плодов, — говорит Сергей Поляков.

В ноябре прошлого года в Центральном районе Новосибирска распустилась сирень.

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