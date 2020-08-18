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В Новосибирске резко похолодает — идет циклон с Урала

Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов

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В среду и четверг синоптики прогнозируют грозовые дожди

В среду и четверг синоптики прогнозируют грозовые дожди

На Новосибирск идут грозовые дожди и похолодание

На этой неделе в Новосибирск придёт холодный циклон, из-за которого температура воздуха упадёт до +20 градусов.

— У нас произошло небольшое холодное вторжение после прохождения глубокого циклона, который несколько дней назад давал нам интенсивные дожди. Температура приблизилась к норме, местами была ниже нормы. На очереди следующий циклон, который выходит из районов Поволжья и южного Урала. Погода будет неоднородной, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Днем 18 августа температура поднимется до +26 градусов, а в следующие два дня будет держаться на уровне +20... +21 градуса. Ночью во вторник будет +15, а 19 и 20 августа — +13 градусов.

— С этим циклоном могут прийти грозовые дожди. 19 и 20 августа, возможно, пройдет холодный атмосферный фронт. Таким образом на фоне грозовых дождей с порывистым ветром нас ждет понижение температуры, — объяснил Ренад Ягудин.

Синоптики ожидают в ближайшие дни юго-западный ветер силой до 17 м/с. 20 августа возможны порывы до 20 м/с.

Лето, вне зависимости от погоды, — удачное время для красивых фото. На прошлой неделе новосибирский фотограф сделал снимки малинового озера в Алтайском крае. Местами над водой проступила соль и образовались «марсианские кратеры».

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