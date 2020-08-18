В Новосибирске резко похолодает — идет циклон с Урала

На этой неделе в Новосибирск придёт холодный циклон, из-за которого температура воздуха упадёт до +20 градусов .



— У нас произошло небольшое холодное вторжение после прохождения глубокого циклона, который несколько дней назад давал нам интенсивные дожди. Температура приблизилась к норме, местами была ниже нормы. На очереди следующий циклон, который выходит из районов Поволжья и южного Урала. Погода будет неоднородной, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

