Мэрия выставила на торги гектар земли у озера в Ленинском районе. Что там могут построить?

Сейчас, по данным мэрии, на участке находятся самовольно установленные металлические гаражи, а территория заросла деревьями и кустарниками.



Участок хотят предоставить в аренду на 9 лет, на торги его выставили с начальной стоимостью аренды 2,73 млн рублей в год. Преимущественного права на новый договор без торгов арендатор иметь не будет.



Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев отмечает, что зона общественно-деловой застройки ОД-1.1 позволяет строить жильё, тем более на участке можно строить здания высотой до 30 этажей , а минимальная площадь застройки по условиям договора определена в 25% .



— Это много для спортивного лагеря. Это много, учитывая, что большую часть участка по спутниковому снимку, занимают деревья. Естественно, мало кто из будущих собственников устоит перед искушением построить здесь жилые дома, — считает Михаил Рязанцев.

