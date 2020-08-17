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Мэрия выставила на торги гектар земли у озера в Ленинском районе. Что там могут построить?

Он предназначен для спортивной базы или лагеря, но на нём можно строить и здания до 30 этажей

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Участок находится на Лесоперевалке, на берегу котлована, напротив железной дороги и застройки Горского жилмассива

Участок находится на Лесоперевалке, на берегу котлована, напротив железной дороги и застройки Горского жилмассива

Новосибирские власти решили отдать под застройку участок у котлована Левая Обь — уведомление об аукционе опубликовано в бюллетене мэрии.

Участок площадью больше 11,7 тысячи квадратных метров находится в конце улицы 2-я Шоссейная, между домами на 2-й Шоссейной, 19, 33 и домом на Попова, 42.

По документам, он расположен в зоне общественно-деловой застройки, разрешённое использование земли — спортивные базы и лагеря. При этом в описании участка указано, что он находится в границах зоны затопления, а техусловия для подключения к теплу не определены, и его придётся предусмотреть от электрических источников.

Сейчас, по данным мэрии, на участке находятся самовольно установленные металлические гаражи, а территория заросла деревьями и кустарниками.

Участок хотят предоставить в аренду на 9 лет, на торги его выставили с начальной стоимостью аренды 2,73 млн рублей в год. Преимущественного права на новый договор без торгов арендатор иметь не будет.

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев отмечает, что зона общественно-деловой застройки ОД-1.1 позволяет строить жильё, тем более на участке можно строить здания высотой до 30 этажей, а минимальная площадь застройки по условиям договора определена в 25%.

— Это много для спортивного лагеря. Это много, учитывая, что большую часть участка по спутниковому снимку, занимают деревья. Естественно, мало кто из будущих собственников устоит перед искушением построить здесь жилые дома, — считает Михаил Рязанцев.

Сейчас в этом районе активно строят жильё в проектах «Ясный берег» и «Венеция», а дальше по 2-й Шоссейной компания «Сибстрой» получила разрешение на реконструкцию построенных ранее деловых зданий в жилые дома.

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