Мэрия выставила на торги гектар земли у озера в Ленинском районе. Что там могут построить?

Новосибирские власти решили отдать под застройку участок у котлована Левая Обь — уведомление об аукционе опубликовано в бюллетене мэрии.
Участок площадью больше 11,7 тысячи квадратных метров находится в конце улицы 2-я Шоссейная, между домами на
По документам, он расположен в зоне общественно-деловой застройки, разрешённое использование земли — спортивные базы и лагеря. При этом в описании участка указано, что он находится в границах зоны затопления, а техусловия для подключения к теплу не определены, и его придётся предусмотреть от электрических источников.
Сейчас, по данным мэрии, на участке находятся самовольно установленные металлические гаражи, а территория заросла деревьями и кустарниками.
Участок хотят предоставить в аренду на 9 лет, на торги его выставили с начальной стоимостью аренды
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев отмечает, что зона общественно-деловой застройки
— Это много для спортивного лагеря. Это много, учитывая, что большую часть участка по спутниковому снимку, занимают деревья. Естественно, мало кто из будущих собственников устоит перед искушением построить здесь жилые дома, — считает Михаил Рязанцев.
Сейчас в этом районе активно строят жильё в проектах «Ясный берег» и «Венеция», а дальше по