Новосибирской клинической больнице подарили автомобиль для онкобольных детей

Отделению детской онкогематологии Новосибирской клинической центральной районной больницы подарят медицинский автомобиль. Об этом сегодня сообщил благотворительный фонд «Защити жизнь».
Автомобиль, как объяснили в фонде, необходим для транспортировки детей на диагностику. Сейчас ребята проходят химиотерапию в отделении детской онкогематологии, там же лечат и взрослых. Для того, чтобы провести все необходимые исследования, операцию или сеанс лучевой терапии, их нужно везти в другие клиники города. Для таких поездок обычный автомобиль не подходит.
— В таких ситуациях необходимо транспортировать маленьких пациентов отделения в специальных условиях в сопровождении медика. Долгое и тяжелое лечение от рака ослабляет иммунитет и от своевременной транспортировки в необходимых условиях зависит состояние ребенка, — говорится в сообщении фонда.
Третьего августа фонд начал благотворительный сбор на санитарный автомобиль Lada Largus. Стоимость машины со всем необходимым медицинским оборудованием — 1 230 900 рублей. В итоге машину приобрела компания-благотворитель, она передала фонду укомплектованную Lada Largus Plus, а фонд — детскому онкогематологическому отделению НКЦРБ.
Ещё 205 790 рублей пожертвовали обычные люди — эти деньги пойдут на содержание автомобиля:
— Сюда входят и обязательные регулярные технические осмотры, и покупка зимних колес и расходных материалов, и прочего, кроме бензина. Его для машины будет покупать больница. Водитель авто и сопровождающий медработник — это тоже сотрудники больницы, фонд не будет платить им зарплату, — рассказали в фонде.
В Новосибирске, несмотря на его масштабы, нет отдельного детского онкогематологического центра. Есть лишь небольшое отделение при центральной районной больнице в Краснообске, куда везут детей со страшными диагнозами. По словам родителей, там всего 19 палат, два врача, нет аппаратов для проведения МРТ и КТ, а возить детей на процедуры часто приходится за свой счёт на такси, так как скорые не справляются с объёмом работы. Нехватка медиков и оборудования отражается на эффективности лечения. Корреспондент НГС Ксения Лысенко выслушала мам, пообщалась с представителями благотворительных фондов и обратилась в министерство здравоохранения области, чтобы разобраться, так ли всё плохо в краснообской больнице.