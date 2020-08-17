Новосибирской клинической больнице подарили автомобиль для онкобольных детей

— В таких ситуациях необходимо транспортировать маленьких пациентов отделения в специальных условиях в сопровождении медика. Долгое и тяжелое лечение от рака ослабляет иммунитет и от своевременной транспортировки в необходимых условиях зависит состояние ребенка, — говорится в сообщении фонда.



Третьего августа фонд начал благотворительный сбор на санитарный автомобиль Lada Largus. Стоимость машины со всем необходимым медицинским оборудованием — 1 230 900 рублей. В итоге машину приобрела компания-благотворитель, она передала фонду укомплектованную Lada Largus Plus, а фонд — детскому онкогематологическому отделению НКЦРБ.

Ещё 205 790 рублей пожертвовали обычные люди — эти деньги пойдут на содержание автомобиля:



— Сюда входят и обязательные регулярные технические осмотры, и покупка зимних колес и расходных материалов, и прочего, кроме бензина. Его для машины будет покупать больница. Водитель авто и сопровождающий медработник — это тоже сотрудники больницы, фонд не будет платить им зарплату, — рассказали в фонде.

