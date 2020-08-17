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Андрей Травников объявил, как регион будет бороться с ковидом осенью

От этого зависит дальнейшее снятие ограничений — открытие фитнес-центров и отмена масочного режима

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Сейчас регион должен подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ

Сейчас регион должен подготовиться к сезону гриппа и ОРВИ

Власти Новосибирской области рассчитывают, что осенью 2020 года показатели заболеваемости сезонными вирусами останутся на прошлогоднем уровне.

— Задача номер один, которая перед нами стоит — это без проблем войти в учебный год в привычном очном формате. Вторая задача — подготовиться к эпидсезону ОРВИ и гриппа. Мы понимаем, что сочетание разных инфекций, эпидемий — очень опасно. Хотелось бы пройти осень и зиму также ровно, как мы прошли зиму 2019–2020 года, — сообщил губернатор Андрей Травников во время встречи с журналистами.

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Глава региона добавил, что власти будут снимать оставшиеся коронавирусные ограничения, ориентируясь на то, как выполняются эти две задачи. Сейчас, по данным властей, заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. Темп прироста новых заболевших в области на уровне 0,6–0,7 процента — это средний российский темп.

На этой неделе Роспотребнадзор разрешил возобновить плановую медпомощь в новосибирских больницах. Министр здравоохранения НСО назвал учреждения, которые начнут работать в числе первых.

А глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова во время рабочего визита в Новосибирск рассказала, как чувствуют себя люди, на которых испытывают вакцину от коронавируса в «Векторе». По её словам, в стране должно быть несколько таких препаратов.

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