Андрей Травников объявил, как регион будет бороться с ковидом осенью

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Глава региона добавил, что власти будут снимать оставшиеся коронавирусные ограничения, ориентируясь на то, как выполняются эти две задачи. Сейчас, по данным властей, заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. Темп прироста новых заболевших в области на уровне 0,6–0,7 процента — это средний российский темп.

На этой неделе Роспотребнадзор разрешил возобновить плановую медпомощь в новосибирских больницах. Министр здравоохранения НСО назвал учреждения, которые начнут работать в числе первых.

А глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова во время рабочего визита в Новосибирск рассказала, как чувствуют себя люди, на которых испытывают вакцину от коронавируса в «Векторе». По её словам, в стране должно быть несколько таких препаратов.