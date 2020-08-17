Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии людей, испытывающих коронавирусную вакцину от «Вектора»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время своего визита в Новосибирск 17 августа рассказала, как проходит работа над вакциной в научном центре «Вектор»:

— Проводятся клинические испытания, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина поставлена, не имеют никаких побочных эффектов, реакций. У нас даже нет случаев малейшего покраснения в месте введения. Температура нормальная.



В стране, по её словам, должно быть несколько вакцин от коронавируса, и сейчас идёт работа над этим.

В первую очередь в Новосибирской области будут прививать учителей и медицинских работников — их примерно 110 тысяч. Регион уже готов к тому, чтобы получить и использовать вакцину.