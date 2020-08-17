В реанимации скончалась жительница Бердска, которая упала с балкона на мужчину (он тоже погиб)

Утром в понедельник, 17 августа, в больнице Бердска скончалась девушка, которая упала с балкона на мужчину.
Инцидент произошёл на прошлой неделе, 13 августа, на улице Микрорайон, 46а. По словам очевидцев, девушка выпала с шестого этажа на молодого человека, который стоял во дворе многоэтажки. Мужчина умер от полученных травм через сутки.
— Сегодня, несмотря на усилия врачей, от полученных травм женщина скончалась. В рамках проводимой доследственной проверки следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщила НГС старший помощник руководителя
Редакция приносит соболезнования близким и родственникам умершей девушки и мужчины.
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