В реанимации скончалась жительница Бердска, которая упала с балкона на мужчину (он тоже погиб)

Утром в понедельник, 17 августа, в больнице Бердска скончалась девушка, которая упала с балкона на мужчину.

Инцидент произошёл на прошлой неделе, 13 августа, на улице Микрорайон, 46а. По словам очевидцев, девушка выпала с шестого этажа на молодого человека, который стоял во дворе многоэтажки. Мужчина умер от полученных травм через сутки.

