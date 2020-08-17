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В реанимации скончалась жительница Бердска, которая упала с балкона на мужчину (он тоже погиб)

Врачи четыре дня боролись за жизнь девушки

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Инцидент произошёл ещё 13 августа на улице Микрорайон, 46а

Инцидент произошёл ещё 13 августа на улице Микрорайон, 46а

Утром в понедельник, 17 августа, в больнице Бердска скончалась девушка, которая упала с балкона на мужчину.

Инцидент произошёл на прошлой неделе, 13 августа, на улице Микрорайон, 46а. По словам очевидцев, девушка выпала с шестого этажа на молодого человека, который стоял во дворе многоэтажки. Мужчина умер от полученных травм через сутки.

— Сегодня, несмотря на усилия врачей, от полученных травм женщина скончалась. В рамках проводимой доследственной проверки следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Редакция приносит соболезнования близким и родственникам умершей девушки и мужчины.

Если вам известны обстоятельства случившегося или вы знали кого-то из пострадавших, свяжитесь с дежурным корреспондентом НГС по телефону +7 923 157-00-00 (Whats'App или Telegram) или по почте news@ngs.ru.

Подобная трагедия произошла в конце июля. Из окна дома на Первомайке выпал парень. Прохожие, обнаружившие тело, сначала подумали, что погибший — девушка. Такая путаница возникла из-за одежды молодого человека и длинных волос. Позже оказалось, что незадолго до этого в квартире проходила вечеринка: НГС выяснил обстоятельства трагедии.

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Бердскпадение с высоты
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