60 секунд красоты: блогер снял с высоты Морской сельсовет — посмотрите на эти шикарные виды

Новосибирский блогер Станислав Ражев показал, как выглядит с высоты птичьего полета Морской сельсовет под Новосибирском. На кадры попали красивые виды недалеко от ГЭС.
— Шли вдоль берега. Смотрю — на картплоттере название романтичное, дай, думаю, посмотрю, что за Морской сельсовет. Оказалось, и правда виды там неплохие, — рассказывает новосибирец.
Видео: Станислав Ражев
Блогер снимал село Ленинское (это центр сельсовета). Оно находится на левом берегу Обского водохранилища, недалеко от ГЭС.
«Морской» — это исторически сложившееся название местности в Новосибирском районе, включающей в себя село Ленинское, поселок Голубой залив и прилегающие к ним дачные общества. Юго-западный пригород Новосибирска на берегу Обского водохранилища.
В начале августа Станислав Ражев сделал снимки дымового облака, которое зависло над Новосибирском после пожара на мусорном полигоне. Мы публиковали эти фотографии — они впечатляют.