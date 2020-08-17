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60 секунд красоты: блогер снял с высоты Морской сельсовет — посмотрите на эти шикарные виды

Сразу и не скажешь, что это место находится под Новосибирском

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Настоящая пастораль. И не где-нибудь на юге страны, а тут, у нас под боком

Настоящая пастораль. И не где-нибудь на юге страны, а тут, у нас под боком

Новосибирский блогер Станислав Ражев показал, как выглядит с высоты птичьего полета Морской сельсовет под Новосибирском. На кадры попали красивые виды недалеко от ГЭС.

— Шли вдоль берега. Смотрю — на картплоттере название романтичное, дай, думаю, посмотрю, что за Морской сельсовет. Оказалось, и правда виды там неплохие, — рассказывает новосибирец.

Видео: Станислав Ражев

Блогер снимал село Ленинское (это центр сельсовета). Оно находится на левом берегу Обского водохранилища, недалеко от ГЭС.

«Морской» — это исторически сложившееся название местности в Новосибирском районе, включающей в себя село Ленинское, поселок Голубой залив и прилегающие к ним дачные общества. Юго-западный пригород Новосибирска на берегу Обского водохранилища.

В начале августа Станислав Ражев сделал снимки дымового облака, которое зависло над Новосибирском после пожара на мусорном полигоне. Мы публиковали эти фотографии — они впечатляют.

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БлогерНовосибирский районОбское моресъёмкасельсовет
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