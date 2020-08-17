60 секунд красоты: блогер снял с высоты Морской сельсовет — посмотрите на эти шикарные виды

Новосибирский блогер Станислав Ражев показал, как выглядит с высоты птичьего полета Морской сельсовет под Новосибирском. На кадры попали красивые виды недалеко от ГЭС.

— Шли вдоль берега. Смотрю — на картплоттере название романтичное, дай, думаю, посмотрю, что за Морской сельсовет. Оказалось, и правда виды там неплохие, — рассказывает новосибирец.