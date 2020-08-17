В Новосибирской филармонии представили нового гендиректора — он вернулся из Москвы

Коллективу Новосибирской филармонии представили нового гендиректора — им стал бывший заместитель руководителя Московского театра сатиры Александр Бочарников.

— Сегодня подписан контракт. Александр Сергеевич — уроженец Новосибирска, наш, родной, — представила нового управленца министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В прошлую пятницу стало известно, что из филармонии увольняется Бейбит Мухамедин. О своём последнем рабочем дне он объявил в Facebook.

Ещё одно кадровое назначение произошло неделей ранее. Бывший директор театра «Глобус» и Новосибирской филармонии Татьяна Людмилина вновь заняла свою должность. Её увольнение из филармонии было скандальным. На встрече с журналистами Татьяна Людмилина обвинила бывшего на тот момент министром культуры Игоря Решетникова во лжи и сказала, что увольнение продиктовано личными неприязненными отношениями. Решетников объяснил, что признает заслуги Людмилиной, но вокруг руководителя филармонии «множество скандалов».

