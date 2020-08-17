17 августа понедельник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 73.22
eur 86.41
Тема дняСколько зарабатывает Локоть? Изучаем доходы мэра

Все новости

Все новости

В Новосибирской филармонии представили нового гендиректора — он вернулся из Москвы

Им стал наш земляк, бывший заместитель руководитель Московского театра сатиры

1 289
11Обсудить

Поделиться

Контракт с Бочарниковым подписали в этот понедельник, 17 августа

Контракт с Бочарниковым подписали в этот понедельник, 17 августа

В новосибирской филармонии представили нового гендиректора

Коллективу Новосибирской филармонии представили нового гендиректора — им стал бывший заместитель руководителя Московского театра сатиры Александр Бочарников.

— Сегодня подписан контракт. Александр Сергеевич — уроженец Новосибирска, наш, родной, — представила нового управленца министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В прошлую пятницу стало известно, что из филармонии увольняется Бейбит Мухамедин. О своём последнем рабочем дне он объявил в Facebook.

Ещё одно кадровое назначение произошло неделей ранее. Бывший директор театра «Глобус» и Новосибирской филармонии Татьяна Людмилина вновь заняла свою должность. Её увольнение из филармонии было скандальным. На встрече с журналистами Татьяна Людмилина обвинила бывшего на тот момент министром культуры Игоря Решетникова во лжи и сказала, что увольнение продиктовано личными неприязненными отношениями. Решетников объяснил, что признает заслуги Людмилиной, но вокруг руководителя филармонии «множество скандалов».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

новосибирская филармонияАлександр Бочарников
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!