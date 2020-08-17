Новосибирец нашёл странный чёрный гриб. Во Франции его называют «трубой смерти», а в Англии — «рогом изобилия»

Необычный и редкий гриб — лисичку чёрного цвета — грибник Вячеслав Ашурков нашел в лесу под Новосибирском. Это оказался вороночник рожковидный. Гриб чаще всего встречается в европейской части и даже там считается деликатесом.

— Я пошёл за грибами в лес за Колыванью, в небольшие перелески. Сначала мне показалось, что это какие-то цветы. Потом пригляделся и понял, что всё-таки это грибы. И стало интересно, что это такое, — рассказывает новосибирец. — Я не стал их резать. Мне хватило тех лисичек, которых я насобирал. Красоту нарушать не хотелось. А это, правда, очень красиво выглядело.