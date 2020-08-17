Новосибирец нашёл странный чёрный гриб. Во Франции его называют «трубой смерти», а в Англии — «рогом изобилия»

Новосибирец нашёл странный чёрный гриб
Необычный и редкий гриб — лисичку чёрного цвета — грибник Вячеслав Ашурков нашел в лесу под Новосибирском. Это оказался вороночник рожковидный. Гриб чаще всего встречается в европейской части и даже там считается деликатесом.
— Я пошёл за грибами в лес за Колыванью, в небольшие перелески. Сначала мне показалось, что это какие-то цветы. Потом пригляделся и понял, что всё-таки это грибы. И стало интересно, что это такое, — рассказывает новосибирец. — Я не стал их резать. Мне хватило тех лисичек, которых я насобирал. Красоту нарушать не хотелось. А это, правда, очень красиво выглядело.
Вороночник рожковидный — съедобный гриб. В пищу обычно употребляется его воронка, ножка жестковата.
— Из-за формы и внешнего вида в Финляндии этот гриб называют «чёрный рожок», в Германии — «трубой мёртвых», во Франции — «трубой смерти», а в Англии — «рогом изобилия», — говорится на новосибирском сайте микологов.
Если вы также, как и герой нашей публикации, хотите собрать лисичек, то в помощь вам наша карта грибных мест.
Жители Новосибирской области этим летом собирают грибы вёдрами: люди делятся в соцсетях уловом и рассказывают, где и каких грибов в избытке.
А прошлым летом в Новосибирске нашли страшный гриб с каплями крови, посмотрите, как он выглядит (и не пугайтесь, если случайно встретите подобный в лесу).