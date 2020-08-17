За сутки в Новосибирской области выявили 53 заболевших ковидом, трое умерли

За сутки в Новосибирской области выявили еще 53 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 67 человек . Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Зарегистрировано 10 674 случая подтвержденной коронавирусной инфекции, выписались с выздоровлением 9333 человека, летальных исходов 315 , общее количество проведенных исследований — 368 677 .