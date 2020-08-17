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За сутки в Новосибирской области выявили 53 заболевших ковидом, трое умерли

67 человек выписаны с отрицательным результатом

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За последние сутки от коронавируса в регионе скончались три человека, а за все время пандемии — 315

За последние сутки от коронавируса в регионе скончались три человека, а за все время пандемии — 315

За сутки в Новосибирской области выявили еще 53 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели 67 человек. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— Зарегистрировано 10 674 случая подтвержденной коронавирусной инфекции, выписались с выздоровлением 9333 человека, летальных исходов 315, общее количество проведенных исследований — 368 677.

Кроме того, по словам министра, та положительная динамика, которая продолжается последние несколько недель, позволила получить коэффициент распространения инфекции 0,8.

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— Поэтому на прошлой неделе, в пятницу, мы официально получили от Роспотребнадзора разрешение на переход на второй уровень снижения режима самоизоляции, что позволяет здравоохранению с этой недели начать оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации, сегодня-завтра будет подписан приказ о возобновлении этой деятельности, — добавил министр.

На прошлой неделе стало известно, что Новосибирская область готова к использованию вакцины от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, кого привьют в первую очередь. В нашем регионе таких 110 тысяч человек — мы узнали, кто они.

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