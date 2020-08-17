За сутки в Новосибирской области выявили 53 заболевших ковидом, трое умерли

За сутки в Новосибирской области выявили еще 53 случая заражения коронавирусной инфекцией, при этом выздоровели
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Кроме того, по словам министра, та положительная динамика, которая продолжается последние несколько недель, позволила получить коэффициент распространения
— Поэтому на прошлой неделе, в пятницу, мы официально получили от Роспотребнадзора разрешение на переход на второй уровень снижения режима самоизоляции, что позволяет здравоохранению с этой недели начать оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации, сегодня-завтра будет подписан приказ о возобновлении этой деятельности, — добавил министр.
На прошлой неделе стало известно, что Новосибирская область готова к использованию вакцины от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, кого привьют в первую очередь. В нашем регионе таких 110 тысяч человек — мы узнали, кто они.