В Новосибирске возобновляют плановую медицинскую помощь

В первую очередь откроются кардиодиспансер, госпиталь ветеранов войн № 2 , больница скорой помощи № 2 , третий корпус горбольницы и все поликлиники. Приказ планируют подписать сегодня или завтра.

На прошлой неделе Константин Хальзов говорил, что регион прошёл плато по коронавирусу. Также он рассказал, кто из жителей региона получит вакцину от коронавируса в числе первых (таких насчитали 110 тысяч человек).