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В Новосибирске возобновляют плановую медицинскую помощь

Роспотребнадзор дал добро местным властям

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С этой недели в НСО можно будет проходить диспансеризацию

С этой недели в НСО можно будет проходить диспансеризацию

В Новосибирской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи и диспансеризация.

— Та положительная динамика, которая продолжается последние несколько недель, позволила нам получить коэффициент распространения коронавирусной инфекции 0,8%. Мы получили от Роспотребнадзора разрешение на переход на второй уровень режима снижения самоизоляции, что позволяет здравоохранению с этой недели начать оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации, — сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время оперативного совещания в понедельник, 17 августа.

В первую очередь откроются кардиодиспансер, госпиталь ветеранов войн № 2, больница скорой помощи № 2, третий корпус горбольницы и все поликлиники. Приказ планируют подписать сегодня или завтра.

На прошлой неделе Константин Хальзов говорил, что регион прошёл плато по коронавирусу. Также он рассказал, кто из жителей региона получит вакцину от коронавируса в числе первых (таких насчитали 110 тысяч человек).

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Константин Хальзовбольницыдиспансеризациякоронавирус в Новосибирскеплановая медицинская помощь
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