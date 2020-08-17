В Новосибирске возобновляют плановую медицинскую помощь

В Новосибирской области возобновляется оказание плановой медицинской помощи и диспансеризация.
— Та положительная динамика, которая продолжается последние несколько недель, позволила нам получить коэффициент распространения коронавирусной
В первую очередь откроются кардиодиспансер, госпиталь ветеранов войн
На прошлой неделе Константин Хальзов говорил, что регион прошёл плато по коронавирусу. Также он рассказал, кто из жителей региона получит вакцину от коронавируса в числе первых (таких насчитали