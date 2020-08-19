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СрочноВ Новосибирске открывают фитнес-центры

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В Новосибирске открывают фитнес-центры

Губернатор сделал очередное карантинное послабление

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Большинство фитнес-центров не работают более трёх месяцев

Большинство фитнес-центров не работают более трёх месяцев

Фитнес-клубы в Новосибирске смогут начать работу с 24 августа, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

— Если руководители готовы взять на себя ответственность по исполнению дополнительных обязательств, то, возможно, с 24 августа мы готовы пойти на решение по возобновлению работы фитнес-индустрии. При условии, что ситуация после начала работы детских садов никак не изменится к худшему, — сообщил глава региона.

Заместитель губернатора Юрий Петухов уже встречается с руководителями спортивных организаций, чтобы обсудить подробности грядущего открытия.

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— Если коллеги договорятся, что будут строго выполнять все необходимые санитарные меры, то я подтверждаю, что с понедельника мы это решение примем, — подчеркнул Андрей Травников.

В начале июля тренер из Новосибирска Александра Пфейф создала петицию, в которой просила губернатора разрешить спортивным заведениям вновь начать работу. Она объяснила в своей колонке, с какими проблемами столкнулись фитнес-центры во время пандемии.

Также с просьбой о снятии ограничений со своей сферы выступал новосибирский кинотеатр — его представители дважды обращались за поддержкой к губернатору.

Не все компании города смогли пережить четырёхмесячный карантин. Это особенно заметно по заведениям общественного питания, многие из которых не вернулись к работе. Про 20 таких ресторанов и кафе писал обозреватель НГС Стас Соколов.

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