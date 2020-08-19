В Новосибирске открывают фитнес-центры

Фитнес-клубы в Новосибирске смогут начать работу с
— Если руководители готовы взять на себя ответственность по исполнению дополнительных обязательств, то, возможно, с
Заместитель губернатора Юрий Петухов уже встречается с руководителями спортивных организаций, чтобы обсудить подробности грядущего открытия.
— Если коллеги договорятся, что будут строго выполнять все необходимые санитарные меры, то я подтверждаю, что с понедельника мы это решение примем, — подчеркнул Андрей Травников.
В начале июля тренер из Новосибирска Александра Пфейф создала петицию, в которой просила губернатора разрешить спортивным заведениям вновь начать работу. Она объяснила в своей колонке, с какими проблемами столкнулись фитнес-центры во время пандемии.
Также с просьбой о снятии ограничений со своей сферы выступал новосибирский кинотеатр — его представители дважды обращались за поддержкой к губернатору.
Не все компании города смогли пережить четырёхмесячный карантин. Это особенно заметно по заведениям общественного питания, многие из которых не вернулись к работе. Про 20 таких ресторанов и кафе писал обозреватель НГС Стас Соколов.