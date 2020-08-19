В Новосибирске открывают фитнес-центры

Фитнес-клубы в Новосибирске смогут начать работу с 24 августа , если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Об этом заявил губернатор Андрей Травников.

— Если руководители готовы взять на себя ответственность по исполнению дополнительных обязательств, то, возможно, с 24 августа мы готовы пойти на решение по возобновлению работы фитнес-индустрии. При условии, что ситуация после начала работы детских садов никак не изменится к худшему, — сообщил глава региона.

Заместитель губернатора Юрий Петухов уже встречается с руководителями спортивных организаций, чтобы обсудить подробности грядущего открытия.