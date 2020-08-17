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Водитель погиб, женщина и 11-летняя девочка в больнице — подробности ДТП в Чулымском районе

В воскресенье вечером на трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки

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Водителя «Волги» зажало в разбитом автомобиле

Водителя «Волги» зажало в разбитом автомобиле

В воскресенье, 16 августа, в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Сегодня утром подтвердилась предварительная информация о том, что в аварии погиб водитель и пострадали две пассажирки одной из машин, в том числе ребенок.

Авария произошла в 20:10 на 1320 километре автодороги Р-254 «Иртыш». 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска. Совершая обгон, он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Тойота Марк II», который ехал навстречу. Водителя «Волги» зажало в автомобиле.

— В результате ДТП 36-летний водитель «Тойоты» скончался на месте аварии. В больницу с различными травмами были доставлены пассажиры этого же автомобиля — 36-летняя женщина и 11-летняя девочка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Видео: «Тойоту» после столкновения отбросило в кювет

На место аварии выезжали пожарные, скорая помощь и полиция. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства и причины.

В страшной аварии с грузовиком неподалеку от поселка Чистоозерное погибли четыре человека — трое взрослых и шестилетний ребёнок.

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