Водитель погиб, женщина и 11-летняя девочка в больнице — подробности ДТП в Чулымском районе

В воскресенье, 16 августа, в Чулымском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Сегодня утром подтвердилась предварительная информация о том, что в аварии погиб водитель и пострадали две пассажирки одной из машин, в том числе ребенок.

Авария произошла в 20:10 на 1320 километре автодороги Р-254 «Иртыш». 53-летний водитель автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» ехал со стороны Новосибирска в сторону Омска. Совершая обгон, он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Тойота Марк II», который ехал навстречу. Водителя «Волги» зажало в автомобиле.