Тысячи людей вышли на улицы: в Белоруссии продолжаются протесты против результатов выборов

Сегодня в Белоруссии продолжаются протесты против результатов выборов президента. Неделю назад состоялось голосование, и с тех пор каждый день протестующие выходят на улицы, чтобы добиться отмены результатов и проведения повторных выборов.
Сегодня перед митингующими выступил Александр Лукашенко. На митинг сторонников Лукашенко, по словам официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, собралось более 65 тысяч человек. При этом, как сообщает TUT.BY, в Минск на этот митинг людей свозили автобусами со всей страны.
От стелы «Минск — город-герой» до проспекта Независимости растянулись протестующие. Часть из них направилась от стелы «Минск — город-герой» по проспекту Победителей в центр Минска. Собравшиеся говорили, что хотят новых выборов и справедливости.
Видео: TUT.BY / youtube.com
14 августа белорусский ЦИК озвучил окончательные итоги выборов президента. По данным избиркома республики, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Несмотря на официальное объявление итогов голосования, в Белоруссии продолжаются митинги протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа.