17 августа понедельник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 73.22
eur 86.41
Тема дняСколько зарабатывает Локоть? Изучаем доходы мэра

Все новости

Все новости

Тысячи людей вышли на улицы: в Белоруссии продолжаются протесты против результатов выборов

Протестующие скандируют «Саша, ты уволен»

1 241
96Обсудить

Поделиться

На улицы вышли тысячи человек

На улицы вышли тысячи человек

Сегодня в Белоруссии продолжаются протесты против результатов выборов президента. Неделю назад состоялось голосование, и с тех пор каждый день протестующие выходят на улицы, чтобы добиться отмены результатов и проведения повторных выборов.

Сегодня перед митингующими выступил Александр Лукашенко. На митинг сторонников Лукашенко, по словам официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, собралось более 65 тысяч человек. При этом, как сообщает TUT.BY, в Минск на этот митинг людей свозили автобусами со всей страны.

От стелы «Минск — город-герой» до проспекта Независимости растянулись протестующие. Часть из них направилась от стелы «Минск — город-герой» по проспекту Победителей в центр Минска. Собравшиеся говорили, что хотят новых выборов и справедливости.

Видео: TUT.BY / youtube.com

14 августа белорусский ЦИК озвучил окончательные итоги выборов президента. По данным избиркома республики, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Несмотря на официальное объявление итогов голосования, в Белоруссии продолжаются митинги протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

БелоруссиямитингАлександр Лукашенко
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (96)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!