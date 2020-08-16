Тысячи людей вышли на улицы: в Белоруссии продолжаются протесты против результатов выборов

Сегодня в Белоруссии продолжаются протесты против результатов выборов президента. Неделю назад состоялось голосование, и с тех пор каждый день протестующие выходят на улицы, чтобы добиться отмены результатов и проведения повторных выборов.



Сегодня перед митингующими выступил Александр Лукашенко. На митинг сторонников Лукашенко, по словам официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, собралось более 65 тысяч человек. При этом, как сообщает TUT.BY, в Минск на этот митинг людей свозили автобусами со всей страны.

