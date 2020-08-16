В Новосибирске пропал 12-летний мальчик — волонтёры просят помощи в поисках

Волонтёры «Лизы Алерт» объявили поиски 12-летнего Матвея Смирнова: в воскресенье, 16 августа, мальчик ушёл из дома в Октябрьском районе, но назад не вернулся.
— Мы получили заявку после обеда, даже, можно сказать, ближе к вечеру. Мальчик раньше уже уходил из дома, но всегда возвращался достаточно быстро. Тогда родные были с ним в контакте — сейчас это не так. Несколько наших экипажей сейчас отрабатывают автономные задачи по поиску, выставили ориентировку в сети интернет. Семья у него достаточно благополучная в социальном плане. Какие-либо конфликты, проблемы в данном случае исключены, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
В поисковом отряде уточнили, что мальчик ушёл из дома в Октябрьском районе, однако может находиться в селе Барышево Новосибирской области.
В ориентировке говорится, что рост Матвея 148–150 сантиметров, телосложение спортивное, волосы чёрные, глаза карие. Мальчик был одет в чёрное трико со светлыми лампасами, чёрную футболку с рисунком и тёмно-серые кроссовки. С собой у ребёнка была сумка.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят сообщать по телефонам
В списке пропавших новосибирцев — 522 человека. Кого-то ищут всего пару месяцев, как, например, известного ученого из Академгородка, а кто-то пропал еще в двухтысячных. НГС вспомнил самые загадочные истории исчезновения людей: прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.