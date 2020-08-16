В Новосибирске пропал 12-летний мальчик — волонтёры просят помощи в поисках

В поисковом отряде уточнили, что мальчик ушёл из дома в Октябрьском районе, однако может находиться в селе Барышево Новосибирской области.



В ориентировке говорится, что рост Матвея 148–150 сантиметров, телосложение спортивное, волосы чёрные, глаза карие. Мальчик был одет в чёрное трико со светлыми лампасами, чёрную футболку с рисунком и тёмно-серые кроссовки. С собой у ребёнка была сумка.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просят сообщать по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.



В списке пропавших новосибирцев — 522 человека. Кого-то ищут всего пару месяцев, как, например, известного ученого из Академгородка, а кто-то пропал еще в двухтысячных. НГС вспомнил самые загадочные истории исчезновения людей: прошло уже много лет, а у следователей и волонтеров до сих пор никаких зацепок.

