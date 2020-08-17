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Лобовое ДТП: под Новосибирском на трассе столкнулись Toyota и «Волга»

По предварительной информации, в аварии погиб человек

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В одной из машин зажало водителя

В одной из машин зажало водителя

В воскресенье вечером, 16 августа, в Новосибирской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В районе Чулыма столкнулись Toyota Mark II и «Волга».

Сообщение о ДТП пришло на пульт дежурного службы «112» в 20:15:

— В Чулыме лобовое столкновение — две легковые автомашины, Toyota Mark II и «Волга». Больше трех человек пострадали. Одна машина улетела в кювет, вторая стоит на дороге. В «Волге» зажат водитель. Туда вызвали пожарных, скорую помощь и полицию.

В ГИБДД по Новосибирской области эту информацию подтвердили, а также уточнили, что, по предварительным данным, в ДТП есть один погибший и два пострадавших.

Если вы стали свидетелем этой аварии, знаете пострадавших или вам известны подробности, присылайте фото и свяжитесь с нами в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) по номеру +7 923 157-00-00.

В страшной аварии с грузовиком неподалеку от поселка Чистоозерное погибли четыре человека — трое взрослых и шестилетний ребёнок.

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ГИБДДНовосибирская областьЧулымлобовое ДТПсмертельная авария
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