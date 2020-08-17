Лобовое ДТП: под Новосибирском на трассе столкнулись Toyota и «Волга»

В воскресенье вечером, 16 августа, в Новосибирской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В районе Чулыма столкнулись Toyota Mark II и «Волга».



Сообщение о ДТП пришло на пульт дежурного службы «112» в 20:15:

— В Чулыме лобовое столкновение — две легковые автомашины, Toyota Mark II и «Волга». Больше трех человек пострадали. Одна машина улетела в кювет, вторая стоит на дороге. В «Волге» зажат водитель. Туда вызвали пожарных, скорую помощь и полицию.

В ГИБДД по Новосибирской области эту информацию подтвердили, а также уточнили, что, по предварительным данным, в ДТП есть один погибший и два пострадавших.