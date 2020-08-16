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В Центральном районе водитель «Тойоты» сбил 12-летнего мальчика на самокате

Ребёнка с ЧМТ, сотрясением головного мозга и ушибами увезли в больницу

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ДТП произошло в 18:00

ДТП произошло в 18:00

Вечером в воскресенье, 16 августа, в Центральном районе Новосибирска автомобилист сбил ребёнка на самокате.

— Около 18:00 водитель 1993 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Carina ED по внутриквартальному проезду со стороны улицы Ольги Жилиной в сторону улицы Ипподромская, в районе дома № 92 на улице Ольги Жилиной совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который передвигался на самокате. В результате данного ДТП пострадал мальчик 2008 года рождения, который был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и коленного сустава. На месте работают инспекторы дорожно-патрульной службы, уточняют обстоятельства случившегося, — рассказала инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Днём в пятницу, 7 августа, в Ленинском районе водитель автомобиля «Ниссан» сбил 9-летнюю девочку. В отделе пропаганды ГИБДД тогда сообщили, что ребёнок переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Однако у очевидицы того, что происходило на месте происшествия уже после аварии, была другая версия.

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ГИБДДДТПпострадал ребёнок
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