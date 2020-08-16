Новосибирцы устроили одиночные пикеты на площади Ленина — рассказываем, чего они хотят

Вечером 16 августа на площади Ленина новосибирцы встали в пикетную очередь. В ней стояли несколько человек: по очереди они сменяли друг друга у памятника Ленину. Как выяснилось, у каждого участника этого мероприятия оказалась своя причина быть здесь. НГС выяснил, к каким проблемам хотят привлечь внимание пикетчики.
— Я пришла на пикет по поводу защиты Куштау — это шихан в Республике Башкортостан, который глава республики Радий Хабиров разрешил уничтожить ради добычи известняка для Башкирской содовой компании. Последние два дня защитники горы собирались возле горы. И власти, силовики, в том числе главы администраций районов, устроили погром — лагерь [пикетчиков] разбомбили, привезли ОМОН в касках. Защитников били дубинками, распыляли слезоточивый газ — полностью разбомбили лагерь. Сегодня защитники вышли на экологический субботник, чтобы убрать мусор после того, как Башкирская компания провела свой антимитинг, так скажем, и всё равно приехали омоновцы, полиция и чоповцы — они также избивали защитников, распыляли слезоточивый газ. Больше семидесяти человек вчера было задержано, они находятся сейчас в спецприемниках. Адвокатов к ним не пускают. Я против такого беспредела в отношении жителей республики и тех, кто помогает им защищать гору, — рассказала Лилия Чанышева.
На площади Ленина нашлись и те, кто поддерживает митинги в Белоруссии.
— Я встал в одиночный пикет, чтобы поддержать белорусов в их стремлении преодолеть тиранию и деспотию, которые творятся в их государстве. Я поддерживаю их в вопросе выборов. Хочу выразить поддержку семьям задержанных и покалеченных людей, которые мирно выходили на митинги и не препятствовали никаким образом действиям полиции, — поделился новосибирец Евгений.
Оказалось, в пикете участвовали не только новосибирцы. Артём из Магнитогорска рассказал корреспонденту НГС, что приехал в Новосибирск в гости, но решил выйти на одиночный пикет по своей причине:
— Сегодня я пришел для того, чтобы постоять в пикете в поддержку политзаключенных. Я считаю, абсолютно неправильно, когда человек выражает свое политическое мнение, а его прессуют, подкидывают ему наркотики, чтобы просто упечь его за решетку, чтобы он не мог высказать свое мнение. Наоборот, я считаю, политзаключенные дают силы другим людям, чтобы бороться с несправедливостью.
Парень также отметил, что пришёл поддержать абсолютно всех политических заключенных вне зависимости от того, по какой причине их осудили и заключили под стражу.
По информации корреспондента НГС Ильи Калинина, на пикете использовали около десятка разных плакатов на разные темы. Акция продлилась до 22:00. К пикетчикам подходили сотрудники полиции и проверяли документы, однако никого не задерживали.
На неделе новосибирцы уже выходили на пикеты в поддержку протестующих против результатов президентских выборов в Белоруссии.