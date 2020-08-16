Новосибирцы устроили одиночные пикеты на площади Ленина — рассказываем, чего они хотят

Вечером 16 августа на площади Ленина новосибирцы встали в пикетную очередь. В ней стояли несколько человек: по очереди они сменяли друг друга у памятника Ленину. Как выяснилось, у каждого участника этого мероприятия оказалась своя причина быть здесь. НГС выяснил, к каким проблемам хотят привлечь внимание пикетчики.



— Я пришла на пикет по поводу защиты Куштау — это шихан в Республике Башкортостан, который глава республики Радий Хабиров разрешил уничтожить ради добычи известняка для Башкирской содовой компании. Последние два дня защитники горы собирались возле горы. И власти, силовики, в том числе главы администраций районов, устроили погром — лагерь [пикетчиков] разбомбили, привезли ОМОН в касках. Защитников били дубинками, распыляли слезоточивый газ — полностью разбомбили лагерь. Сегодня защитники вышли на экологический субботник, чтобы убрать мусор после того, как Башкирская компания провела свой антимитинг, так скажем, и всё равно приехали омоновцы, полиция и чоповцы — они также избивали защитников, распыляли слезоточивый газ. Больше семидесяти человек вчера было задержано, они находятся сейчас в спецприемниках. Адвокатов к ним не пускают. Я против такого беспредела в отношении жителей республики и тех, кто помогает им защищать гору, — рассказала Лилия Чанышева.