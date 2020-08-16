Автомобилисты встали в пробку в районе Бердска — затор растянулся на 10 километров

Вечером в воскресенье, 16 августа, на Бердском шоссе растянулась длинная пробка. Автомобилисты стоят от заправочной станции «Газойл» на 42-м километре трассы Р-256 в Бердске до поста ГАИ у посёлка Кирова в Советском районе Новосибирска.
По данным сервиса 2ГИС, протяжённость затора сейчас составляет почти десять с половиной километров, хотя уровень загруженности дорог в городе оценивается всего в 1 балл.
Согласно сайту 2ГИС, на дороге произошли три аварии. Одна из них отмечена на карте в районе улицы Вокзальной в Бердске — водители пишут, что из-за этого затруднено движение по среднему ряду. Также очевидцы пишут, что в правом ряду недалеко от Нового посёлка столкнулись фура и Toyota Carib. Третья же авария произошла на территории Казармы 31 километр и заняла левый и средний ряд дороги.
В службу «112» информация об этих ДТП не поступала.
Как пишут водители в сообщениях сервиса 2ГИС, некоторые автомобилисты пытаются объехать пробку по обочине.
Ещё одно ДТП произошло сегодня днём около 13 часов в районе Большевистской, 285. Там столкнулись три автомобиля — никто не пострадал, но авария стала причиной пробки.