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Автомобилисты встали в пробку в районе Бердска — затор растянулся на 10 километров

Движение парализовано на полосе в сторону Новосибирска

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Некоторые пытаются объехать пробку по обочине

Некоторые пытаются объехать пробку по обочине

Вечером в воскресенье, 16 августа, на Бердском шоссе растянулась длинная пробка. Автомобилисты стоят от заправочной станции «Газойл» на 42-м километре трассы Р-256 в Бердске до поста ГАИ у посёлка Кирова в Советском районе Новосибирска.

По данным сервиса 2ГИС, протяжённость затора сейчас составляет почти десять с половиной километров, хотя уровень загруженности дорог в городе оценивается всего в 1 балл.

Согласно сайту 2ГИС,&nbsp;на дороге произошли три аварии

Согласно сайту 2ГИС, на дороге произошли три аварии

Согласно сайту 2ГИС, на дороге произошли три аварии. Одна из них отмечена на карте в районе улицы Вокзальной в Бердске — водители пишут, что из-за этого затруднено движение по среднему ряду. Также очевидцы пишут, что в правом ряду недалеко от Нового посёлка столкнулись фура и Toyota Carib. Третья же авария произошла на территории Казармы 31 километр и заняла левый и средний ряд дороги.

В службу «112» информация об этих ДТП не поступала.

Как пишут водители в сообщениях сервиса 2ГИС, некоторые автомобилисты пытаются объехать пробку по обочине.

Ещё одно ДТП произошло сегодня днём около 13 часов в районе Большевистской, 285. Там столкнулись три автомобиля — никто не пострадал, но авария стала причиной пробки.

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Бердское шоссеДТПпробка
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