Автомобилисты встали в пробку в районе Бердска — затор растянулся на 10 километров

Вечером в воскресенье, 16 августа, на Бердском шоссе растянулась длинная пробка. Автомобилисты стоят от заправочной станции «Газойл» на 42-м километре трассы Р-256 в Бердске до поста ГАИ у посёлка Кирова в Советском районе Новосибирска.

По данным сервиса 2ГИС, протяжённость затора сейчас составляет почти десять с половиной километров, хотя уровень загруженности дорог в городе оценивается всего в 1 балл.