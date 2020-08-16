Мэрия судится с владельцами здания на «Речном вокзале» — на его месте должна быть парковка

Владельцы павильона на улице Большевистской, 12 судятся с мэрией Новосибирска, которая отказала им в приватизации участка под зданием — на его месте по плану должны построить парковку Михайловской набережной.
Согласно материалам Арбитражного суда, павильоном владеют компании «Русская кухня» и «Фирма "Алый парус"», а также предприниматель Сергей Кулаков. Участок под зданием был арендован у муниципалитета. По закону владельцы здания имеют право получить участок в собственность без торгов. В августе 2018 года они обратились в мэрию, чтобы оформить землю, и в сентябре подписали документы и оплатили выкупную стоимость участка (в материалах дела она не озвучена).
«В ноябре 2018 года департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска попросил ещё раз подписать договор купли-продажи и передаточный акт в связи с тем, что со стороны заинтересованного лица договор и акт должен был подписать Кузнецов Юрий Анатольевич, который не успел этого сделать до своего задержания правоохранительными органами. Собственники помещений вновь подписали проект договора купли-продажи и передаточный акт и передали его заинтересованному лицу», — говорится в решении суда от 30 августа 2019 года.
После этого собственники помещений получили письмо, в котором говорилось, что участок они получить не могут, потому что мэрия Новосибирска приняла решение изъять его для муниципальных нужд. При этом на тот момент это решение опубликовано не было (в документах мэрии оно появилось спустя полгода), и владельцы здания обратились к властям за разъяснениями. В марте 2019 года им пояснили, что участок по плану входит в границы территории улично-дорожной сети, поэтому предоставить его невозможно.
Владельцы павильона сочли отказ незаконным: доказательств того, что решение было принято до их обращения к властям за оформлением собственности на участок, не было. Они обратились в суд с требованием это признать и обязать мэрию предоставить им землю.
Суд встал на сторону собственников павильона, мэрия уже дважды безуспешно обжаловала решение суда. Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений, сейчас на землю оформлен договор аренды сроком до 15 января 2026 года.
При этом власти рассчитывают всё же изъять землю и здание.
— Снос здания планируется, сроки не определены, поскольку в настоящее время идет судебное разбирательство, — кратко заметили в мэрии.
По данным справочника 2GIS, сегодня в здании работает 12 организаций, в том числе кафе сети «Вилка-Ложка» и кафе Grill Fest, гипермаркет аксессуаров для гаджетов Hello и букмекерская контора «1ХСтавка». В 2018 году городские власти требовали снести пристройку к зданию — она оказалась незаконной.