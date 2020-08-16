Мэрия судится с владельцами здания на «Речном вокзале» — на его месте должна быть парковка

Владельцы павильона сочли отказ незаконным: доказательств того, что решение было принято до их обращения к властям за оформлением собственности на участок, не было. Они обратились в суд с требованием это признать и обязать мэрию предоставить им землю.



Суд встал на сторону собственников павильона, мэрия уже дважды безуспешно обжаловала решение суда. Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений, сейчас на землю оформлен договор аренды сроком до 15 января 2026 года.



При этом власти рассчитывают всё же изъять землю и здание.



— Снос здания планируется, сроки не определены, поскольку в настоящее время идет судебное разбирательство, — кратко заметили в мэрии.



По данным справочника 2GIS, сегодня в здании работает 12 организаций, в том числе кафе сети «Вилка-Ложка» и кафе Grill Fest, гипермаркет аксессуаров для гаджетов Hello и букмекерская контора «1ХСтавка». В 2018 году городские власти требовали снести пристройку к зданию — она оказалась незаконной.

