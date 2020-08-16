Жара или грозы? Изучаем прогноз погоды на грядущую неделю

На минувшей неделе аномальная жара в Новосибирске сменилась заметным похолоданием с дождями и грозами, которые сохранились и на выходных. Зато дневная температура воздуха оставалась в районе +23 градусов.



НГС решил разобраться, какая же погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе, и заглянул в популярные виртуальные метеорологические сервисы.



По данным Gismeteo, самым жарким днём на следующей неделе в Новосибирске будет вторник: столбик термометра поднимется до +27 градусов, однако город накроет дождь с грозой. Также дождь с грозой ожидается в среду, четверг и пятницу — в последние два дня особо сильный. Согласно сайту, температура воздуха к концу недели будет падать — пятница, 21 августа, будет самым холодным днём. Ожидается +18 градусов тепла. Зато к выходным температура постепенно начнет расти.