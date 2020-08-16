Жара или грозы? Изучаем прогноз погоды на грядущую неделю

На минувшей неделе аномальная жара в Новосибирске сменилась заметным похолоданием с дождями и грозами, которые сохранились и на выходных. Зато дневная температура воздуха оставалась в районе +23 градусов.
НГС решил разобраться, какая же погода ожидает Новосибирск на грядущей неделе, и заглянул в популярные виртуальные метеорологические сервисы.
По данным Gismeteo, самым жарким днём на следующей неделе в Новосибирске будет вторник: столбик термометра поднимется до +27 градусов, однако город накроет дождь с грозой. Также дождь с грозой ожидается в среду, четверг и пятницу — в последние два дня особо сильный. Согласно сайту, температура воздуха к концу недели будет падать — пятница, 21 августа, будет самым холодным днём. Ожидается +18 градусов тепла. Зато к выходным температура постепенно начнет расти.
По данным «Яндекс.Погоды», вся неделя будет стабильно теплой, с переменной облачностью. Температура воздуха будет находиться в диапазоне от +19 до +26 градусов днем. При этом во вторник, среду и четверг (с 18 по 20 августа) ожидаются небольшие дожди. Самым жарким днём на неделе, согласно сайту, будет понедельник — в этот день температура воздуха достигнет +26 градусов, погода будет облачной с прояснениями.
Стабильно теплую, с небольшой и переменной облачностью и дождями погоду обещает и сайт Accuweather.com. По данным сервиса, вторник, 18 августа, станет самым теплым на неделе — температура воздуха днем составит +26 градуса, ночью — +13. Однако сайт предупреждает, что именно во вторник по городу пройдет сильный ливень с грозой. Также пасмурные дождливые дни ожидаются 21 и 23 августа.
А вот центр «Фобос» обещает сильный дождь с грозой на грядущей неделе только в среду и четверг — 19 и 20 августа. Понедельник будет единственным малооблачным днём — столбик термометра покажет +24 градуса днём, +15 — ночью. Самый жаркий день — облачный вторник, 18 августа. Днем температура воздуха поднимется до +25 градусов днём, +18 ночью. В остальном — картина, схожая с предыдущими источниками: стабильно тепло, облачно, временами дожди.
Вечером 13 августа на правом берегу в Новосибирске выпал крупный град. Он шел меньше пяти минут, но был очень сильным.
На прошлой неделе в городе стояла аномальная жара. МЧС даже объявило экстренное предупреждение из-за этого. В эти жаркие дни корреспондент НГС побывал у открытых новосибирских бассейнов и узнал, как люди провели это необычное для всех лето.