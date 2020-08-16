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Безумное чаепитие: новосибирский фотограф снял пикник среди машин на Красном проспекте

При этом чай в фарфоровых чашках был настоящий, уверяет фотограф

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Хотя девушка расположилась с чаем посреди пешеходного перехода, машины ей не угрожали: пикник провели на островке безопасности

Хотя девушка расположилась с чаем посреди пешеходного перехода, машины ей не угрожали: пикник провели на островке безопасности

Новосибирский фотограф Максим Ерёменко устроил пикник среди мчащихся автомобилей и пешеходов на переходе Красного проспекта — необычными кадрами он поделился с редакцией НГС.

— Хотелось устроить что-то такое безумное, и пришла идея устроить чаепитие. Сначала хотели в метро это сделать, поставить стол посреди вагона, потом выбрали центр. Практически на проезжей части, специально, чтобы люди обходили, замечали, сделали чаепитие, — рассказал Максим Ерёменко корреспонденту НГС.

Проблемой съёмки оказался ветер: он норовил унести скатерть с посудой и чаем

Проблемой съёмки оказался ветер: он норовил унести скатерть с посудой и чаем

Импровизированный пикник устроили на островке безопасности на переходе через Красный проспект между зданиями НГУАДИ и Облпотребсоюза. Главной проблемой необычной съёмки оказался ветер: скатерть с посудой сдувало, при этом в чайнике и чашках был настоящий чай.

Изначально фотограф планировал привлекать к чаепитию прохожих, но потом от этой идеи отказался

Изначально фотограф планировал привлекать к чаепитию прохожих, но потом от этой идеи отказался

Для «безумного чаепития» сперва хотели поставить стол в вагоне метро, а потом перенесли фотопроект на улицу в формат пикника

Для «безумного чаепития» сперва хотели поставить стол в вагоне метро, а потом перенесли фотопроект на улицу в формат пикника

Изначально фотограф и модель планировали привлекать к чаепитию прохожих, но потом отказались от этой идеи, чтобы упростить съёмку.

— Люди улыбались, дети пальцем показывали, но на открытый контакт не шли, — вспоминает Максим Ерёменко. — Полицейских мы не заметили, но человек без определённого места жительства решил мне сказать, что если бы это была его девушка, то мне бы не поздоровилось.

Ранее на этой неделе НГС показывал фотопроект другого фотографа из Новосибирска: Сергей Братищев снял с высоты Малиновое озеро на Алтае так, что оно выглядит как снимки других планет из космоса. А известный новосибирский фотограф Вадим Махоров на Камчатке снял двух красоток в купальниках в чёрной лаве.

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Красный проспектфотограф
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