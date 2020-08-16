Безумное чаепитие: новосибирский фотограф снял пикник среди машин на Красном проспекте

Изначально фотограф и модель планировали привлекать к чаепитию прохожих, но потом отказались от этой идеи, чтобы упростить съёмку.



— Люди улыбались, дети пальцем показывали, но на открытый контакт не шли, — вспоминает Максим Ерёменко. — Полицейских мы не заметили, но человек без определённого места жительства решил мне сказать, что если бы это была его девушка, то мне бы не поздоровилось.



Ранее на этой неделе НГС показывал фотопроект другого фотографа из Новосибирска: Сергей Братищев снял с высоты Малиновое озеро на Алтае так, что оно выглядит как снимки других планет из космоса. А известный новосибирский фотограф Вадим Махоров на Камчатке снял двух красоток в купальниках в чёрной лаве.

