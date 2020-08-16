«Загубите меня — это будет начало вашего конца»: Лукашенко выступил перед митингующими

Сегодня у Дома правительства в Минске перед людьми выступил Александр Лукашенко. Он начал речь с того, что поблагодарил всех за то, что пришли.



— Спасибо вам, минчане, что терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции, — сказал Лукашенко.



Президент Белоруссии сказал, что не хотел звать людей на эту площадь.



«Я помню 90-е. Здесь стояли люди — рабочие — с кастрюлями и чайниками, просили кушать. Я все это видел из того окна. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить в судьбе белорусов площадей. Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь.

