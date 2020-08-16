«Душит и отпускает»: возле парка «Берёзовая роща» мужчина напал на девушку

По её словам, когда она подавала заявление в отделении полиции Дзержинского района, сотрудники рассказали ей, что это не первый случай. При этом нападавший попал на запись камер видеонаблюдения.



— Это какой-то ненормальный, у него нет цели задушить, он душит и отпускает. [Сказали], что он обычно орудует в «Берёзовой роще», а тут не знал эту местность, поэтому попал под камеры. Мы съездили в «Аванту», посмотрели камеры — этот мужчина попал [в кадр], — подчеркнула девушка.



Екатерина отметила, что участковый выразил сомнение в том, что нападавшего найдут и накажут, поскольку девушка серьёзно не пострадала и нападавший её не ограбил. Корреспондент НГС направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой уточнить, были ли похожие случаи в районе парка «Берёзовая роща» раньше и ведутся ли какие-то оперативно-розыскные действия.



Несколько лет назад НГС рассказывал о нападениях на девушек в лесу Академгородка: мужчина пытался сдёрнуть с них юбки. Тогда на сообщения откликнулись дружинники.

