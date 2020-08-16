Путин и Лукашенко обсудили по телефону давление, которое оказывают на Белоруссию

Сегодня снова состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Они обсудили ситуацию в Белоруссии и давление, которое оказывают на Республику извне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.



Президенты еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности.



14 августа белорусский ЦИК озвучил окончательные итоги выборов президента. По данным избиркома Республики, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. Несмотря на официальное объявление итогов голосования, в Белоруссии продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа.