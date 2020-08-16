На Краснояровском шоссе обвалился асфальт — его положили месяц назад

Корреспондент НГС направила запрос в ТУАД с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, в чём причина провалов и был ли наложен штраф на подрядчика.



В июне НГС рассказывал про другую новую, но уже провалившуюся дорогу — её тоже реконструировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».