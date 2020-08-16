На Краснояровском шоссе обвалился асфальт — его положили месяц назад

Расширенный участок Краснояровского шоссе обвалился после дождей — его построили в этом году.
Фотографии провалов в редакцию НГС прислал местный житель Евгений.
— Месяц-полтора, как сделали расширение дороги и пустили движение. После обильных дождей за прошлую неделю вылезла вся эта беда, — рассказал он. — При этом на некоторых участках есть свежие заплатки асфальта. Могу предположить, что таким образом уже делали ремонт по такой же причине.
Расширение шоссе делают по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на паспорте объекта указано, что заказчиком выступает ГКУ НСО ТУАД, подрядчик — компания «Дороги Сибири». По данным сайта госзакупок, конкурс по выбору подрядчика состоялся в январе, завершиться работы должны в 3 квартале 2020 года.
Корреспондент НГС направила запрос в ТУАД с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, в чём причина провалов и был ли наложен штраф на подрядчика.
В июне НГС рассказывал про другую новую, но уже провалившуюся дорогу — её тоже реконструировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».