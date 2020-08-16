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На Краснояровском шоссе обвалился асфальт — его положили месяц назад

Новую дорогу уже ремонтировали в нескольких местах

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Провалы образовались в местах установки ограждения по краю дорожного полотна — такие же точно на этом участке дороги уже отремонтировали

Провалы образовались в местах установки ограждения по краю дорожного полотна — такие же точно на этом участке дороги уже отремонтировали

Расширенный участок Краснояровского шоссе обвалился после дождей — его построили в этом году.

Фотографии провалов в редакцию НГС прислал местный житель Евгений.

— Месяц-полтора, как сделали расширение дороги и пустили движение. После обильных дождей за прошлую неделю вылезла вся эта беда, — рассказал он. — При этом на некоторых участках есть свежие заплатки асфальта. Могу предположить, что таким образом уже делали ремонт по такой же причине.

Евгений обратил внимание, что асфальт положили на песчаную насыпь, которую вымыло дождями

Евгений обратил внимание, что асфальт положили на песчаную насыпь, которую вымыло дождями

Расширение шоссе делают по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на паспорте объекта указано, что заказчиком выступает ГКУ НСО ТУАД, подрядчик — компания «Дороги Сибири». По данным сайта госзакупок, конкурс по выбору подрядчика состоялся в январе, завершиться работы должны в 3 квартале 2020 года.

Корреспондент НГС направила запрос в ТУАД с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, в чём причина провалов и был ли наложен штраф на подрядчика.

В июне НГС рассказывал про другую новую, но уже провалившуюся дорогу — её тоже реконструировали по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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БКДновые дороги
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