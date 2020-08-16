Мэр стал богаче: мэрия опубликовала доходы Анатолия Локтя за прошлый год

Мэрия Новосибирска опубликовала сведения о доходах Анатолия Локтя — мэр за 2019 год заработал больше, чем годом раньше.



По данным документа, совокупный доход мэра составил 3,63 миллиона рублей — на 350 тысяч больше, чем за 2018 год. При этом доходы супруги мэра, наоборот, упали: если за 2018 год она заработала 1,61 млн рублей, то в этом отчиталась о 1,55 млн рублей.



В перечне имущества супругов ничего не изменилось: на жену Локтя зарегистрировано две квартиры, площадью 105,6 кв. м и 59,8 кв. м. Сам мэр владеет квартирой площадью 34,4 кв. м, а пользуется жильём, совпадающим по площади с квартирой жены — 105,6 кв. м. Автомобилем семья, судя по опубликованной декларации, не владеет.

