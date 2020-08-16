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Неудачно подрезал: «паровозик» из трёх автомобилей собрал километровую пробку над Инёй

Автомобили не смогли соблюсти дистанцию

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Автомобиль, который, по словам одного из водителей, стал причиной аварии, благополучно её избежал

Автомобиль, который, по словам одного из водителей, стал причиной аварии, благополучно её избежал

16 августа около 13 часов в районе Большевистской, 285 столкнулись три автомобиля — в происшествии никто не пострадал, но авария стала причиной пробки.

Как рассказал аварком службы аварийных комиссаров «Альянс», автомобиль Toyota Sprinter не смог выдержать дистанцию и столкнулся с «Газелью», а та въехала в Toyota Townace, идущий впереди.

— Водитель утверждает, что Townace подрезал автомобиль Range Rover, поэтому он резко остановился, — пояснил аварком.

«Паровозик» собрал за собой пробку длиной в километр

«Паровозик» собрал за собой пробку длиной в километр

Столкновение произошло в среднем ряду при движении в сторону центра Новосибирска, авария стала причиной пробки, которая протянулась более чем на километр от разъезда Иня до автозаправки «Гранд».

Прошлым вечером серьёзная авария произошла на улице Станционной: девушка не справилась с управлением и врезалась в столб, её зажало в салоне.

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Бердское шоссеДТПулица Большевистская
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