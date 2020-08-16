Неудачно подрезал: «паровозик» из трёх автомобилей собрал километровую пробку над Инёй

16 августа около 13 часов в районе Большевистской, 285 столкнулись три автомобиля — в происшествии никто не пострадал, но авария стала причиной пробки.



Как рассказал аварком службы аварийных комиссаров «Альянс», автомобиль Toyota Sprinter не смог выдержать дистанцию и столкнулся с «Газелью», а та въехала в Toyota Townace, идущий впереди.



— Водитель утверждает, что Townace подрезал автомобиль Range Rover, поэтому он резко остановился, — пояснил аварком.

