Жительницу Новосибирска признали одной из самых красивых женщин страны

Жительница Новосибирска Ксения Вобликова получила титул «Миссис Россия Европа» — конкурс прошёл 15 августа в концертном зале «Известия Hall» в Москве.
— Одной из целей было представить себя и наш город достойно, я сделала всё, что было в моих силах, — отметила девушка в посте в Instagram.
Одним из этапов конкурса было создание и представление национального костюма. Команда Ксении создала костюм-цветок, который раскрывает лепестки.
— Все мы видели первые весенние цветы, они пробиваются сквозь снег и мёрзлую почву, и я решила, что это отлично олицетворяет наш с вами всеми дух, пробивной характер россиян, — описала идею Ксения Вобликова.
Титул «Миссис Россия Европа» позволяет девушке представлять страну на других международных конкурсах красоты. Всего в национальном конкурсе красоты приняли участие 46 россиянок, главную победу присудили жительнице Североморска Марии Жабинской — она представит Россию на конкурсе «Миссис мира».
Два года назад титул «Миссис Россия Европа» присудили другой жительнице Новосибирска — Алле Коротких. А в 2016 году победительница аналогичного конкурса Элина Бутенко стала самой красивой женщиной Европы.