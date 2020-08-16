16 августа воскресенье
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 2/10
usd 73.22
eur 86.41
Тема дняСибирячку признали одной из самых красивых женщин

Все новости

Все новости

Жительницу Новосибирска признали одной из самых красивых женщин страны

Она получила право представить Россию на одном из международных конкурсов

8 822
52Обсудить

Поделиться

Для конкурса сибирячка и её команда создали костюм распускающегося первоцвета

Для конкурса сибирячка и её команда создали костюм распускающегося первоцвета

Жительница Новосибирска Ксения Вобликова получила титул «Миссис Россия Европа» — конкурс прошёл 15 августа в концертном зале «Известия Hall» в Москве.

— Одной из целей было представить себя и наш город достойно, я сделала всё, что было в моих силах, — отметила девушка в посте в Instagram.

Одним из этапов конкурса было создание и представление национального костюма. Команда Ксении создала костюм-цветок, который раскрывает лепестки.

— Все мы видели первые весенние цветы, они пробиваются сквозь снег и мёрзлую почву, и я решила, что это отлично олицетворяет наш с вами всеми дух, пробивной характер россиян, — описала идею Ксения Вобликова.

Титул «Миссис Россия Европа» позволяет девушке представлять страну на других международных конкурсах красоты. Всего в национальном конкурсе красоты приняли участие 46 россиянок, главную победу присудили жительнице Североморска Марии Жабинской — она представит Россию на конкурсе «Миссис мира».

Два года назад титул «Миссис Россия Европа» присудили другой жительнице Новосибирска — Алле Коротких. А в 2016 году победительница аналогичного конкурса Элина Бутенко стала самой красивой женщиной Европы.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ10
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Миссис Новосибирск internationalконкурс красоты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (52)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!