Жительницу Новосибирска признали одной из самых красивых женщин страны

Титул «Миссис Россия Европа» позволяет девушке представлять страну на других международных конкурсах красоты. Всего в национальном конкурсе красоты приняли участие 46 россиянок, главную победу присудили жительнице Североморска Марии Жабинской — она представит Россию на конкурсе «Миссис мира».



Два года назад титул «Миссис Россия Европа» присудили другой жительнице Новосибирска — Алле Коротких. А в 2016 году победительница аналогичного конкурса Элина Бутенко стала самой красивой женщиной Европы.