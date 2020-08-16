В Кировском районе с 17-го этажа выпал молодой мужчина

В ночь с 15 на 16 августа из дома на улице Беловежской, 4/1 выпал мужчина — от полученных травм он скончался на месте.



Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, происшествие случилось около часа ночи. Мужчина 1988 года рождения выпал с 17-го этажа дома. На место выехали сотрудники полиции и следователь, делом будет заниматься Следственный комитет.



Сообщество «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что мужчина упал с внешней стороны балкона, рядом с ним впоследствии нашли обломки фасада.

