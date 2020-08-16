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В Кировском районе с 17-го этажа выпал молодой мужчина

От полученных травм он скончался

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Дом на Беловежской, 4/1 не в первый раз становится местом происшествия

Дом на Беловежской, 4/1 не в первый раз становится местом происшествия

В ночь с 15 на 16 августа из дома на улице Беловежской, 4/1 выпал мужчина — от полученных травм он скончался на месте.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, происшествие случилось около часа ночи. Мужчина 1988 года рождения выпал с 17-го этажа дома. На место выехали сотрудники полиции и следователь, делом будет заниматься Следственный комитет.

Сообщество «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что мужчина упал с внешней стороны балкона, рядом с ним впоследствии нашли обломки фасада.

Это не первый подобный случай в доме: аналогичное происшествие случилось в 2017 году, а годом раньше подросток выпал с 24-го этажа дома, упал на автомобиль такси и выжил. НГС поговорил и с ним самим, и с водителем машины, которая спасла парню жизнь.

Если вы знали погибшего, у вас есть дополнительная информация о причинах его смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157–00–00.

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