Выздоровевших больше: за сутки в Новосибирской области зарегистрировали 47 заболевших коронавирусом

За сутки в Новосибирской области зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 87 пациентов выписали из больниц, сообщает оперштаб.



Всего в регионе к утру 16 августа зафиксировали 10 621 случай COVID-19, 646 из них — дети. 9266 пациентов с начала пандемии выздоровели.



Три пациента за последние сутки скончались: 82-летний мужчина и две женщины, 66 и 70 лет. Всего коронавирус унёс жизни 312 человек.



— В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 7 пациентов, — уточнили в оперштабе.

