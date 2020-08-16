Выздоровевших больше: за сутки в Новосибирской области зарегистрировали 47 заболевших коронавирусом

За сутки в Новосибирской области зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 87 пациентов выписали из больниц, сообщает оперштаб.
Всего в регионе к утру 16 августа зафиксировали 10 621 случай COVID-19, 646 из них — дети. 9266 пациентов с начала пандемии выздоровели.
Три пациента за последние сутки скончались: 82-летний мужчина и две женщины, 66 и 70 лет. Всего коронавирус унёс жизни 312 человек.
— В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 7 пациентов, — уточнили в оперштабе.
На этой неделе НГС рассказывал историю медсестры поликлиники № 16 Нины Затонских, которая умерла от ковида. Родственники женщины рассказали, где она заразилась и как протекала болезнь.
28 мая от коронавируса скончалась 57-летняя медсестра ГКБ № 34 Наталья Иволга. Через шесть дней оперштаб сообщил: «Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет». То, что это медработник, нигде не указывалось. Родные скончавшейся медсестры считают, что она заразилась на работе. Друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный. Подробности — в материале НГС.
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