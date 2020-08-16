На берегу Оби достроили дом с маяком и лофтом за 8 миллионов

У дома подземно-наземная крытая парковка на 150 мест, в цоколе и на первом этаже есть кладовые помещения, в подъездах организовали колясочные и специальные комнаты для мытья лап питомцев. На первом этаже есть два коммерческих помещения.



Во дворе застройщик поставил горку-маяк. Сейчас на территории завершают благоустройство, здесь ещё появятся стритбольная площадка и уличные тренажёры.



Ближайший сосед новостройки — жилой комплекс «Марсель», который достроили в начале года. Дальше по берегу строят микрорайон «Европейский Берег»: в этом году там начали строить набережную, которая в перспективе должна соединиться с городской.



Ещё один маяк может появиться в районе Михайловской набережной, где строят комплекс апартаментов Apart River.