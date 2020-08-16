16 августа воскресенье
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 73.22
eur 86.41

Все новости

Все новости

На берегу Оби достроили дом с маяком и лофтом за 8 миллионов

На первом этаже в доме организовали душ для собак

2 128
7Обсудить

Поделиться

Дом построили на берегу Оби на улице 2-я Обская

Дом построили на берегу Оби на улице 2-я Обская

Группа «Мета» сдала дом «Маяк» на улице 2-я Обская — разрешение на ввод в эксплуатацию опубликовали на муниципальном портале.

В доме 16–17 этажей и два подъезда, всего 303 квартиры, больше всего двухкомнатных. В компании рассказали, что площади квартир варьируются от 30,8 кв. м в студиях до 76 кв. м в 4-комнатных студиях. Самая дешёвая квартира сегодня стоит 3,31 млн рублей, самую дорогую, лофт, продают за 7,9 млн рублей.

— Лофты — это квартиры, где высота потолка 4 метра, большие окна — не панорамные, но очень большие, — пояснили в компании.

Во дворе поставили маяк — он стал частью игрового комплекса для детей

Во дворе поставили маяк — он стал частью игрового комплекса для детей

У дома подземно-наземная крытая парковка на 150 мест, в цоколе и на первом этаже есть кладовые помещения, в подъездах организовали колясочные и специальные комнаты для мытья лап питомцев. На первом этаже есть два коммерческих помещения.

Во дворе застройщик поставил горку-маяк. Сейчас на территории завершают благоустройство, здесь ещё появятся стритбольная площадка и уличные тренажёры.

Ближайший сосед новостройки — жилой комплекс «Марсель», который достроили в начале года. Дальше по берегу строят микрорайон «Европейский Берег»: в этом году там начали строить набережную, которая в перспективе должна соединиться с городской.

Ещё один маяк может появиться в районе Михайловской набережной, где строят комплекс апартаментов Apart River.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

набережнаяновостройки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (7)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!