На берегу Оби достроили дом с маяком и лофтом за 8 миллионов

Группа «Мета» сдала дом «Маяк» на улице 2-я Обская — разрешение на ввод в эксплуатацию опубликовали на муниципальном портале.
В доме 16–17 этажей и два подъезда, всего 303 квартиры, больше всего двухкомнатных. В компании рассказали, что площади квартир варьируются от 30,8 кв. м в студиях до 76 кв. м в 4-комнатных студиях. Самая дешёвая квартира сегодня стоит 3,31 млн рублей, самую дорогую, лофт, продают за 7,9 млн рублей.
— Лофты — это квартиры, где высота потолка 4 метра, большие окна — не панорамные, но очень большие, — пояснили в компании.
У дома подземно-наземная крытая парковка на 150 мест, в цоколе и на первом этаже есть кладовые помещения, в подъездах организовали колясочные и специальные комнаты для мытья лап питомцев. На первом этаже есть два коммерческих помещения.
Во дворе застройщик поставил горку-маяк. Сейчас на территории завершают благоустройство, здесь ещё появятся стритбольная площадка и уличные тренажёры.
Ближайший сосед новостройки — жилой комплекс «Марсель», который достроили в начале года. Дальше по берегу строят микрорайон «Европейский Берег»: в этом году там начали строить набережную, которая в перспективе должна соединиться с городской.
Ещё один маяк может появиться в районе Михайловской набережной, где строят комплекс апартаментов Apart River.