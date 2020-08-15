В Ленинском районе Mazda врезалась в столб — девушку зажало за рулём

В 21:30 в субботу, 15 августа, в Ленинском районе Новосибирска в районе улицы Станционная, 43 женщина на автомобиле Mazda СХ-5 врезалась в бетонный фонарный столб. Об этом сообщила инспектор полиции ОГИБДД по Новосибирску Юлия Бондаренко. Авария произошла при движении автомобиля от улицы 2-я Станционная в сторону ТЭЦ-2.

— На месте работает экипаж ДПС, — сообщила Бондаренко.

Очевидцы аварии рассказали, что после аварии автомобиль задымился, и окружающие стали разбивать стёкла, чтобы открыть дверь. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали женщину с тяжёлыми травмами.