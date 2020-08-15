В Ленинском районе Mazda врезалась в столб — девушку зажало за рулём

В 21:30 в субботу, 15 августа, в Ленинском районе Новосибирска в районе улицы Станционная, 43 женщина на автомобиле Mazda СХ-5 врезалась в бетонный фонарный столб. Об этом сообщила инспектор полиции ОГИБДД по Новосибирску Юлия Бондаренко. Авария произошла при движении автомобиля от улицы 2-я Станционная в сторону ТЭЦ-2.
— На месте работает экипаж ДПС, — сообщила Бондаренко.
Очевидцы аварии рассказали, что после аварии автомобиль задымился, и окружающие стали разбивать стёкла, чтобы открыть дверь. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали женщину с тяжёлыми травмами.
Аварии с участием дорожных препятствий происходят на новосибирских дорогах регулярно. В июле в Кировском районе KIA врезался в столб.
В августе в Новосибирской области мужчина на «Тойоте» врезался в бетонный блок. От полученных травм он скончался.
15 августа две иномарки столкнулись под Новосибирском. От столкновения Ford выбросило в кювет.