Двое подростков на мотоцикле в Новосибирске столкнулись с иномаркой — оба госпитализированы

В 20:40 в субботу, 15 августа, в Ленинском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев около пересечения с улицей Вертковской 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Corolla с 34-летним водителем за рулём.

В результате двухколёсное транспортное средство опрокинулось. Водитель получил перелом ноги и был госпитализирован. Его 18-летний пассажир отделался ушибами и ссадинами, его также доставили в больницу. Об этом сообщила инспектор полиции ОГИБДД по Новосибирску Юлия Бондаренко.