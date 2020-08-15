Двое подростков на мотоцикле в Новосибирске столкнулись с иномаркой — оба госпитализированы

В 20:40 в субботу, 15 августа, в Ленинском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев около пересечения с улицей Вертковской 15-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota Corolla с 34-летним водителем за рулём.
В результате двухколёсное транспортное средство опрокинулось. Водитель получил перелом ноги и был госпитализирован. Его 18-летний пассажир отделался ушибами и ссадинами, его также доставили в больницу. Об этом сообщила инспектор полиции ОГИБДД по Новосибирску Юлия Бондаренко.
На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб города: полиции, скорой медицинской помощи и пожарной службы.
ДТП с участием подростков в Новосибирске происходят довольно часто. В июле при столкновении двух мотоциклов погибла 15-летняя девушка.
В том же месяце пьяные подростки на «Жигулях» в Бердске протаранили припаркованные автомобили.
В июне два подростка съехали в кювет на мотоцикле под Новосибирском — один из них скончался.