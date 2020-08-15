Алексей Навальный приехал в Новосибирск

— Я вообще пошел чай попить у окна а там он, я его узнал. Я живу на третьем этаже Виталия Потилицина, 1, он громко разговаривал на камеру. Он вообще был не примечателен, одет так просто, — говорит Евгений.

По словам очевидца, что команда работала под его окнами около получаса, затем сместивший на другой конец улицы.

