Алексей Навальный приехал в Новосибирск

В субботу, 15 августа, Алексей Навальный побывал в Плющихинском жилмассиве Новосибирска. Об этом корреспонденту НГС рассказал местный житель Евгений Бабкин. По его словам, он вышел на кухню выпить чай и увидел в окно Алексея Навального.
— Я вообще пошел чай попить у окна а там он, я его узнал. Я живу на третьем этаже Виталия Потилицина, 1, он громко разговаривал на камеру. Он вообще был не примечателен, одет так просто, — говорит Евгений.
По словам очевидца, что команда работала под его окнами около получаса, затем сместивший на другой конец улицы.
— Снимал что то про конфликт Джулая (Алексей Джулай — депутат горсовета и директор «Диксус-строй». — Прим. ред.) — и Маркелова (Даниил Маркелов — кандидат в горсовет от независимой коалиции «Новосибирск 2020». — Прим. ред.), — сказал новосибирец.
— Если честно я в шоке, я его всегда на Youtube смотрю а тут он ум меня под окнами, поздоровался со мной конце видео. Позвал, он меня увидел. Сказал «Привет». Девушка с камерой попросила помахать им для ролика, — рассказывает Евгений.
В Instagram Навального информации о визите в Новосибирск нет.
Житель Новосибирска увидел Алексея Навального у себя во дворе
Алексей Навальный прибыл в Новосибирск накануне, 14 августа, в рамках избирательной кампании кандидата от «Коалиции Новосибирск-2020» Сергея Бойко. Эту информацию в беседе с корреспондентом НГС подтвердил сам кандидат в депутаты горсовета Новосибирска по округу №49 Сергей Бойко.
Как 13 августа сообщал НГС, суд оштрафовал оппозиционера Сергея Бойко на 20 тысяч за агитационные кубы.
К слову, по итогам 2019 года Алексей Джулай занял третье место среди самых обеспеченных депутатов новосибирского горсовета. За год он заработал почти 22 миллиона рублей.
Алексей Навальный приезжал в Новосибирск в 2017 году. Его визит освещал НГС.