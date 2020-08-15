Бойня за соду: в Башкирии силовики атаковали активистов, защищающих шихан Куштау

Силовики разогнали защитников шихана Куштау в Башкирии, которые несколько дней назад разбили здесь лагерь. По словам очевидцев, ОМОН и Росгвардия использовали дубинки и светошумовые гранаты.
— В данный момент, в субботу, 15 августа, в 11:00 на лагерь защитников Куштау напали ОМОН и неизвестные люди. Со слов очевидцев, там творится полный беспредел. На «Медвежьем Хуторе» собрались бюджетники, кричащие в защиту БСК. Людей, которые приехали на защиту Куштау, машины задерживают перед Урняком. Вереница машин растянулась от Урняка до поселка Шахтау. Люди идут пешком, примерно 3500–5000 человек. Сам я стою на горе Куштау и вижу все. Защитники Куштау, выручайте людей, которые находятся на данный момент в лагере, — рассказал житель Ишимбая Григорий.
В пресс-службе Росгвардии нападение объяснили защитой «общественной безопасности».
— Сотрудники Росгвардии оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок, и действуют в рамках закона, — отметили в ведомстве.
В августе 2019 года Башкирской сырьевой компании отдали в разработку шихан Куштау, чтобы добывать там соду. Но местные жители заявили, что работы здесь причинят вред экологии, а сами горы не имеют аналогов в мире и их необходимо сохранить.
Сначала активисты хотели решить вопрос петициями и обращениями за помощью. Писали президенту России, главе Башкирии, актеру Леонардо Ди Каприо (как основателю фонда Earth Alliance, который занимается защитой природы), гендиректору ЮНЕСКО Одри Алузай, руководству Гринписа и Сергею Шойгу.
Одной из общественных организаций, активнее всего боровшихся за Куштау, была БОО «Башкорт», которой сначала запретили вести свою деятельность на территории республики, а потом и вовсе признали экстремистской. Проверки в «Башкорте» начались на следующий же день.
10 марта 2020 года против разработки Куштау выступило российское подразделение Гринписа. В своем обращении организация опубликовала и ссылку на петицию с требованием присвоить шихану статус особо охраняемой природной территории.
3 июля у подножия горы началась вырубка леса, а 6 августа российский Гринпис обратился в Генпрокуратуру России с требованием обратить внимание на то, что происходит с Куштау.
К этому моменту активисты уже третий день протестовали в Ишимбайском районе, недалеко от самого шихана.
6 августа сотрудники неустановленного ведомства в форме полицейских применили силу по отношению к неравнодушным гражданам. Одну из активисток (пенсионерку) в ходе потасовки буквально затоптали. Женщина сломала ногу, а ее мужа задержали и вместе с другими активистами отвезли в полицию.
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