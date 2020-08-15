Бойня за соду: в Башкирии силовики атаковали активистов, защищающих шихан Куштау

Силовики разогнали защитников шихана Куштау в Башкирии, которые несколько дней назад разбили здесь лагерь. По словам очевидцев, ОМОН и Росгвардия использовали дубинки и светошумовые гранаты.

— В данный момент, в субботу, 15 августа, в 11:00 на лагерь защитников Куштау напали ОМОН и неизвестные люди. Со слов очевидцев, там творится полный беспредел. На «Медвежьем Хуторе» собрались бюджетники, кричащие в защиту БСК. Людей, которые приехали на защиту Куштау, машины задерживают перед Урняком. Вереница машин растянулась от Урняка до поселка Шахтау. Люди идут пешком, примерно 3500–5000 человек. Сам я стою на горе Куштау и вижу все. Защитники Куштау, выручайте людей, которые находятся на данный момент в лагере, — рассказал житель Ишимбая Григорий.

