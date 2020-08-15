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Бойня за соду: в Башкирии силовики атаковали активистов, защищающих шихан Куштау

Фото и видео с места противостояния защитников экологии и ОМОНа

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Сотни чоповцев собрались у входа в лагерь&nbsp;

Сотни чоповцев собрались у входа в лагерь 

Силовики разогнали защитников шихана Куштау в Башкирии, которые несколько дней назад разбили здесь лагерь. По словам очевидцев, ОМОН и Росгвардия использовали дубинки и светошумовые гранаты.

— В данный момент, в субботу, 15 августа, в 11:00 на лагерь защитников Куштау напали ОМОН и неизвестные люди. Со слов очевидцев, там творится полный беспредел. На «Медвежьем Хуторе» собрались бюджетники, кричащие в защиту БСК. Людей, которые приехали на защиту Куштау, машины задерживают перед Урняком. Вереница машин растянулась от Урняка до поселка Шахтау. Люди идут пешком, примерно 3500–5000 человек. Сам я стою на горе Куштау и вижу все. Защитники Куштау, выручайте людей, которые находятся на данный момент в лагере, — рассказал житель Ишимбая Григорий.

На данный момент несколько десятков человек задержаны 

В пресс-службе Росгвардии нападение объяснили защитой «общественной безопасности».

— Сотрудники Росгвардии оказывают содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок, и действуют в рамках закона, — отметили в ведомстве.

Активисты сообщают, что неизвестные напали на них с тыла и избили мужчин. Женщин и детей не тронули<br>

Активисты сообщают, что неизвестные напали на них с тыла и избили мужчин. Женщин и детей не тронули

В августе 2019 года Башкирской сырьевой компании отдали в разработку шихан Куштау, чтобы добывать там соду. Но местные жители заявили, что работы здесь причинят вред экологии, а сами горы не имеют аналогов в мире и их необходимо сохранить.

Сначала активисты хотели решить вопрос петициями и обращениями за помощью. Писали президенту России, главе Башкирии, актеру Леонардо Ди Каприо (как основателю фонда Earth Alliance, который занимается защитой природы), гендиректору ЮНЕСКО Одри Алузай, руководству Гринписа и Сергею Шойгу.

Активисты выходили на пикет даже за границей

Активисты выходили на пикет даже за границей

Одной из общественных организаций, активнее всего боровшихся за Куштау, была БОО «Башкорт», которой сначала запретили вести свою деятельность на территории республики, а потом и вовсе признали экстремистской. Проверки в «Башкорте» начались на следующий же день.

10 марта 2020 года против разработки Куштау выступило российское подразделение Гринписа. В своем обращении организация опубликовала и ссылку на петицию с требованием присвоить шихану статус особо охраняемой природной территории.

3 июля у подножия горы началась вырубка леса, а 6 августа российский Гринпис обратился в Генпрокуратуру России с требованием обратить внимание на то, что происходит с Куштау.

К этому моменту активисты уже третий день протестовали в Ишимбайском районе, недалеко от самого шихана.

6 августа сотрудники неустановленного ведомства в форме полицейских применили силу по отношению к неравнодушным гражданам. Одну из активисток (пенсионерку) в ходе потасовки буквально затоптали. Женщина сломала ногу, а ее мужа задержали и вместе с другими активистами отвезли в полицию.

За событиями на Куштау прямо сейчас следят наши коллеги из UFA1.RU. Все самые свежие новости по теме читайте тут. А здесь вы найдете все материалы по теме разработки шихана и противостояния местных жителей с сотрудниками комбината.

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БашкирияКуштауРосгвардиясода
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