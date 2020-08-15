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Новосибирский фотограф опубликовал снимки необычного озера с малиновой водой на Алтае

Разглядываем завораживающие кадры

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Необычное озеро находится в 670 километрах от Новосибирска

Необычное озеро находится в 670 километрах от Новосибирска

Фотограф из Новосибирска Сергей Братищев опубликовал у себя в Instagram фотографии озера с малиновой водой в Алтайском крае.

Как объяснил фотограф, необычное озеро — Печатное и находится в 670 километрах от Новосибирска.

— Этим летом основное направление для меня — Алтайский край и Горный Алтай. Цель этой поездки была — Малиновое озеро (670 км от Новосибирска). Правда, из-за сухого и жаркого лета оно оказалось совсем не малиновым, зато озеро рядом — Печатное, просто сразило нас своим цветом (цвет воды обусловлен пигментом, который выделяет рачок артемия). К тому же из-за недостатка влаги соль проступила местами на поверхность воды, и образовались марсианские кратеры, — написал Братищев у себя в Instagram.

Сверху озеро напоминает поверхность космической планеты&nbsp;

Сверху озеро напоминает поверхность космической планеты 

Как объяснил Сергей Братищев журналисту НГС, он практически не обрабатывал фотографии — использовал только небольшую цветокоррекцию.

Осенью другой новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на большом солёном озере Баскунчак на границе России и Казахстана и <a href="https://ngs.ru/text/world/2019/09/24/66245368/" target="_blank" class="_">сделал красивые снимки с процессом добычи соли</a>

Осенью другой новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на большом солёном озере Баскунчак на границе России и Казахстана и сделал красивые снимки с процессом добычи соли

А вы знали о таком озере?

    Недавно мы публиковали репортаж с озера Бурсоль — одного из самых красивых мест в Сибири, где по воде ходит чудо-юдо поезд.

    А здесь можно найти подборку из 6 озер в черте Новосибирска, куда можно доехать на велосипеде.

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    Алтайкрасотаприрода
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