Новосибирский фотограф опубликовал снимки необычного озера с малиновой водой на Алтае

Фотограф из Новосибирска Сергей Братищев опубликовал у себя в Instagram фотографии озера с малиновой водой в Алтайском крае.
Как объяснил фотограф, необычное озеро — Печатное и находится в 670 километрах от Новосибирска.
— Этим летом основное направление для меня — Алтайский край и Горный Алтай. Цель этой поездки была — Малиновое озеро (670 км от Новосибирска). Правда, из-за сухого и жаркого лета оно оказалось совсем не малиновым, зато озеро рядом — Печатное, просто сразило нас своим цветом (цвет воды обусловлен пигментом, который выделяет рачок артемия). К тому же из-за недостатка влаги соль проступила местами на поверхность воды, и образовались марсианские кратеры, — написал Братищев у себя в Instagram.
Как объяснил Сергей Братищев журналисту НГС, он практически не обрабатывал фотографии — использовал только небольшую цветокоррекцию.
А вы знали о таком озере?
Недавно мы публиковали репортаж с озера Бурсоль — одного из самых красивых мест в Сибири, где по воде ходит чудо-юдо поезд.
А здесь можно найти подборку из 6 озер в черте Новосибирска, куда можно доехать на велосипеде.