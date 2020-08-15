Новосибирский фотограф опубликовал снимки необычного озера с малиновой водой на Алтае

Фотограф из Новосибирска Сергей Братищев опубликовал у себя в Instagram фотографии озера с малиновой водой в Алтайском крае.

Как объяснил фотограф, необычное озеро — Печатное и находится в 670 километрах от Новосибирска.

— Этим летом основное направление для меня — Алтайский край и Горный Алтай. Цель этой поездки была — Малиновое озеро (670 км от Новосибирска). Правда, из-за сухого и жаркого лета оно оказалось совсем не малиновым, зато озеро рядом — Печатное, просто сразило нас своим цветом (цвет воды обусловлен пигментом, который выделяет рачок артемия). К тому же из-за недостатка влаги соль проступила местами на поверхность воды, и образовались марсианские кратеры, — написал Братищев у себя в Instagram.

