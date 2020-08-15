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МИД Таджикистана: расписание вывозных рейсов — там есть и новосибирские

До конца августа из Новосибирска вылетят 4 вывозных самолета

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Рейсы будут выполняться таджикскими авиакомпаниями&nbsp;

Рейсы будут выполняться таджикскими авиакомпаниями 

До конца августа из Новосибирска вылетят 4 вывозных рейса в Таджикистан. Об этом сообщает МИД страны.

Рейсы будут выполнять таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр».

Вывозные рейсы Новосибирск — Душанбе запланированы на 16 августа, 20 августа, 24 августа и 30 августа.

— Возвращающимся на родину соотечественникам необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавирусной инфекции (COVID-19), полученной путем тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за 96 часов (4 суток) до прибытия в Таджикистан. Дети до 3 лет освобождены от предоставления упомянутой справки, — говорится в сообщении МИД Таджикистана.

До этого два вывозных самолета для россиян приземлились в Новосибирск в июле.

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