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Папины дочки: разглядываем 15 фото отцов и дочерей. Похожи или нет?

Новосибирцы поделились с НГС снимками из семейных альбомов

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Папы и дочки очень похожи, правда?

Папы и дочки очень похожи, правда?

День матери в России — праздник, учрежденный на государственном уровне. А вот День отца в стране до сих пор не празднуется — дискуссия о том, чтобы закрепить такую дату официально, идет уже не первый год. Мы попросили жителей Новосибирска поделиться совместными фотографиями пап и дочек. И вот что они нам прислали.

Публикуем фотографии от наших читателей. Если вы хотите поделиться своим семейным снимком, то присылайте их в Директ нашего инстаграма — @ngs_news (щелкайте сюда, чтобы сразу попасть в наш аккаунт).

Папу зовут Андрей, дочку — Есения. Сейчас ей 4 года. Мама говорит, что они — копии друг друга. Согласны?<br>

Папу зовут Андрей, дочку — Есения. Сейчас ей 4 года. Мама говорит, что они — копии друг друга. Согласны?

По словам мамы Ксении, на фото не видно, как дочка похожа на своего папу Вадима. Но все вокруг говорят, что они — одно лицо. Дочка старается всё повторять за папой, а ещё любит гулять с ним по вечерам<br>

По словам мамы Ксении, на фото не видно, как дочка похожа на своего папу Вадима. Но все вокруг говорят, что они — одно лицо. Дочка старается всё повторять за папой, а ещё любит гулять с ним по вечерам

Варваре 4 года, а её папе Дмитрию — 28 лет. Уже сейчас понятно, что дочь — его копия

Варваре 4 года, а её папе Дмитрию — 28 лет. Уже сейчас понятно, что дочь — его копия

Анастасия рассказала, что похожа на своего отца Михаила характером и даже привычками<br><br>

Анастасия рассказала, что похожа на своего отца Михаила характером и даже привычками

Этот снимок сделан в 1998 году, когда Анне было 16 лет. Её отца Валерия нет в живых уже 10 лет. Анна вспоминает, что папа был добрый, нежный и внимательный<br><br>

Этот снимок сделан в 1998 году, когда Анне было 16 лет. Её отца Валерия нет в живых уже 10 лет. Анна вспоминает, что папа был добрый, нежный и внимательный

Каролине всего 11 месяцев, но уже сейчас видно, что глазами она похожа на папу&nbsp;

Каролине всего 11 месяцев, но уже сейчас видно, что глазами она похожа на папу 

Анастасия (слева) рассказывает, что для своего отца Вячеслава всегда остаётся маленькой доченькой

Анастасия (слева) рассказывает, что для своего отца Вячеслава всегда остаётся маленькой доченькой

— Два одинаковых барана, вредные и упёртые. Но я люблю его очень-очень сильно. Папа всё для меня сделал, — говорит Анастасия Терешенко о своём отце.

Полина всегда на одной волне со своим папой Кириллом, он для неё — авторитет

Полина всегда на одной волне со своим папой Кириллом, он для неё — авторитет

— Мы очень сильно похожи чертами лица, скулами. У папы технический склад ума, у меня тоже. Все знакомые, друзья семьи говорят, что я — папина дочь, — рассказала Дарья о своём отце Павле

— Мы очень сильно похожи чертами лица, скулами. У папы технический склад ума, у меня тоже. Все знакомые, друзья семьи говорят, что я — папина дочь, — рассказала Дарья о своём отце Павле

Софье, дочери Анны и Ивана, сейчас два года — она голубоглазая блондинка и очень похожа на отца

Софье, дочери Анны и Ивана, сейчас два года — она голубоглазая блондинка и очень похожа на отца

Виктории 11 лет, её папе — 37. Мама рассказывает, что они оба очень отходчивые, целеустремленные, заботливые. В тоже время упертые, и у них развито чувство справедливости<br>

Виктории 11 лет, её папе — 37. Мама рассказывает, что они оба очень отходчивые, целеустремленные, заботливые. В тоже время упертые, и у них развито чувство справедливости

— Илья и Алиса по характеру не сильно похожи, однако дочь предпочитает в еде ровно то, что и папа, — рассказывает мама девочки Елизавета

— Илья и Алиса по характеру не сильно похожи, однако дочь предпочитает в еде ровно то, что и папа, — рассказывает мама девочки Елизавета

У Сергея две дочери — Людмила и Анна (справа). Людмила больше похожа на маму, а вот Анна — папина дочка<br><br>

У Сергея две дочери — Людмила и Анна (справа). Людмила больше похожа на маму, а вот Анна — папина дочка

Александру сейчас 36 лет, его дочери Полине — 10. Он говорит, что у них много общего

Александру сейчас 36 лет, его дочери Полине — 10. Он говорит, что у них много общего

В семье Юлии и Анатолия трое дочерей. Старшая — Маргарита — похожа на отца упорством и целеустремлённостью. Милена, средняя дочь, очень творческая. Младшей Марианне 3 года, у нее есть много общего с папой и старшей сестрой<br>

В семье Юлии и Анатолия трое дочерей. Старшая — Маргарита — похожа на отца упорством и целеустремлённостью. Милена, средняя дочь, очень творческая. Младшей Марианне 3 года, у нее есть много общего с папой и старшей сестрой

Если вы любите рассматривать фотографии, то загляните в подборку НГС с ретро-снимками из прошлого века — так вы сможете понять, как изменилась мода за последние 100 лет. Также мы собирали для вас фотографии детей из 90-х годов. Несмотря на дефицит и безденежье, родителям удавалось одевать их очень удобно и оригинально.

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отцы и детисемья
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