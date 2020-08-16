Папины дочки: разглядываем 15 фото отцов и дочерей. Похожи или нет?

День матери в России — праздник, учрежденный на государственном уровне. А вот День отца в стране до сих пор не празднуется — дискуссия о том, чтобы закрепить такую дату официально, идет уже не первый год. Мы попросили жителей Новосибирска поделиться совместными фотографиями пап и дочек. И вот что они нам прислали.

Публикуем фотографии от наших читателей. Если вы хотите поделиться своим семейным снимком, то присылайте их в Директ нашего инстаграма — @ngs_news (щелкайте сюда, чтобы сразу попасть в наш аккаунт).

