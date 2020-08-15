Найденный в огороде якорь из ГДР установили на Затоне в честь сотрудников верфи

Мемориал работникам судоремонтного завода открыли в квартале «Аквамарин», который построили на месте бывшего судоремонтного завода.
Как рассказал директор УК «Аквамарин ТДСК» Вадим Петров, идея памятника появилась ещё 2 года назад. Для его создания реставрировали якорь из ГДР 60-х годов.
— За якорем мы обратились к старожилам поселка Затон, чтобы они узнали, может быть, у кого-то в огороде валяется. Нашли ржавый якорь весом 350 кг в огороде у местного жителя, выкупили за символическую плату. Полностью реконструировали его, очистили от ржавчины, покрыли специальной краской по металлу, — объяснил Петров.
Идея памятника принадлежит жителю «Аквамарина» Виктору Плотникову.
— Якорь в честь тружеников, которые внесли вклад. Ведь речники Западной Сибири возили военные грузы в период Великой Отечественной войны. Этот судоремонтный завод, который был на нашей территории, его рабочие, служащие, инженеры, просто жители [Затона] много сделали и для победы, и для развития экономики нашей страны в целом. <...> Это люди, граждане нашей страны, которые что-то сделали и чего-то достигли. А камень в виде паруса — это символ надежды на будущее, оптимизма, романтики, — рассказал Виктор Плотников.
Прошлым летом у здания Сибирского государственного университета водного транспорта установили трёхметровую стелу с якорем — памятник открыли в честь героев-речников.