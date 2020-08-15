Найденный в огороде якорь из ГДР установили на Затоне в честь сотрудников верфи

Мемориал работникам судоремонтного завода открыли в квартале «Аквамарин», который построили на месте бывшего судоремонтного завода.

Как рассказал директор УК «Аквамарин ТДСК» Вадим Петров, идея памятника появилась ещё 2 года назад. Для его создания реставрировали якорь из ГДР 60-х годов.

— За якорем мы обратились к старожилам поселка Затон, чтобы они узнали, может быть, у кого-то в огороде валяется. Нашли ржавый якорь весом 350 кг в огороде у местного жителя, выкупили за символическую плату. Полностью реконструировали его, очистили от ржавчины, покрыли специальной краской по металлу, — объяснил Петров.