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Новосибирцы выстроились в длинные очереди в МЕГУ

Допуск внутрь ограничен из-за пандемии

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Очередь в МЕГУ со стороны парковки&nbsp;

Очередь в МЕГУ со стороны парковки 

На входах в торговый центр МЕГА появились очереди. Администрация пытается таким образом сократить количество посетителей внутри.

Очередь снаружи перед входом, который ближе к «Леруа Мерлен»

Очередь снаружи перед входом, который ближе к «Леруа Мерлен»

Очереди в МЕГУ в эту субботу появились на всех входах. Люди готовы ждать по 15–20 минут и больше, чтобы просто попасть внутрь. Чуть меньше народу на центральном входе. Видя очередь, посетители направляются к более дальним входам. Но дойдя до цели, обнаруживают очереди и там. И в результате большинство остается стоять уже там, увеличивая очередь ещё больше.

Охранники пропускают посетителей мелкими партиями, по мере того, как кто-то покинет ТЦ. Как рассказывала ранее директор новосибирской МЕГИ Валентина Воронцова, ограничения приняты во всех торговых центрах сети из-за пандемии коронавируса.

Очередь в магазин ИКЕА

Очередь в магазин ИКЕА

— У нас действуют ограничения по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться на территории ТЦ, чтобы была возможность соблюдать социальное дистанцирование... Если оператор видит, что количество приближается к критическому, доступ новых посетителей будет закрыт, — пояснила руководитель ТЦ.

Это не первое столпотворение в МЕГЕ. 25 июня, после того, как была разрешена работа торговых центров, огромная очередь выстроилась на входе в магазине ИКЕА. Тогда, впрочем, попасть в МЕГУ не составляло труда.

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