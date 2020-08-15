Новосибирцы выстроились в длинные очереди в МЕГУ

На входах в торговый центр МЕГА появились очереди. Администрация пытается таким образом сократить количество посетителей внутри.
Очереди в МЕГУ в эту субботу появились на всех входах. Люди готовы ждать по 15–20 минут и больше, чтобы просто попасть внутрь. Чуть меньше народу на центральном входе. Видя очередь, посетители направляются к более дальним входам. Но дойдя до цели, обнаруживают очереди и там. И в результате большинство остается стоять уже там, увеличивая очередь ещё больше.
Охранники пропускают посетителей мелкими партиями, по мере того, как кто-то покинет ТЦ. Как рассказывала ранее директор новосибирской МЕГИ Валентина Воронцова, ограничения приняты во всех торговых центрах сети из-за пандемии коронавируса.
— У нас действуют ограничения по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться на территории ТЦ, чтобы была возможность соблюдать социальное дистанцирование... Если оператор видит, что количество приближается к критическому, доступ новых посетителей будет закрыт, — пояснила руководитель ТЦ.
Это не первое столпотворение в МЕГЕ. 25 июня, после того, как была разрешена работа торговых центров, огромная очередь выстроилась на входе в магазине ИКЕА. Тогда, впрочем, попасть в МЕГУ не составляло труда.