Новосибирцы вышли к центру города в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии

Около 50 новосибирцев собрались в центре города, чтобы поддержать протестующих в Хабаровске. На месте стоят полицейские.
Кроме того, на площади собирают подписи к иску в Верховный суд России против поправок к Конституции. Одной из ключевых поправок является обнуление президентских сроков Владимира Путина.
— Гражданская акция в поддержку Хабаровска и Белоруссии. Я прямо за Белоруссию, там вообще без вариантов, если народ избивали. Хабаровск 6-ю неделю выходит, это о чем-то говорит. Хотим просто, чтобы хотя бы власти обратили внимание, пока полное игнорирование. Это просто смешно, получается, пофиг на народ, нет его и никакого голоса у него нет, — рассказал один из участников Игорь.
Как передает наш журналист с площади Ленина, люди скандируют «Мы здесь власть», «Жыве Беларусь!» и «Долой Путина», «Полиция, кому вы служите».
— Я сама с Хабаровска, переехали сюда 2 года назад. Я лично голосовала за Фургала, которого незаконно забрали под суд. Почему весь народ Хабаровска встал? Потому что они Сергея Ивановича Фургала хорошо знали. Он выходил к народу. Он за 2 года сделал столько, что Путин за 20 лет не сделал. Он снизил себе и чиновникам зарплату, запретил на бизнес-классах летать подчиненным, бесплатные обеды для всех детей в школе, поставил на торги чиновничью яхту. <...> Белоруссия, там тоже тяжело. Лукашенко не хочет уходить, поэтому так у них происходит. Я очень солидарна с белорусами, жалко, что у них так все происходит. Я очень их поддерживаю. Они бесстрашны, молодцы, я ими горжусь, так же, как и хабаровцами, — рассказала участница акции Яна Дробноход.
В прошлую субботу на поддержку Хабаровска вышло около 100 человек. А в начале недели новосибирцы встали в пикетную очередь на площади Ленина — они выразили поддержку протестующим против результатов президентских выборов в Белоруссии.