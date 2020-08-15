Новосибирцы вышли к центру города в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии

Около 50 новосибирцев собрались в центре города, чтобы поддержать протестующих в Хабаровске. На месте стоят полицейские.

Кроме того, на площади собирают подписи к иску в Верховный суд России против поправок к Конституции. Одной из ключевых поправок является обнуление президентских сроков Владимира Путина.

— Гражданская акция в поддержку Хабаровска и Белоруссии. Я прямо за Белоруссию, там вообще без вариантов, если народ избивали. Хабаровск 6-ю неделю выходит, это о чем-то говорит. Хотим просто, чтобы хотя бы власти обратили внимание, пока полное игнорирование. Это просто смешно, получается, пофиг на народ, нет его и никакого голоса у него нет, — рассказал один из участников Игорь.

