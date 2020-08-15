Под Новосибирском мужчина облил бензином и поджег зажигалкой свою сожительницу

14 августа в Сузунском районе Новосибирской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, вечером 14 августа в Сузунскую больницу на скорой доставили 37-летнюю женщину с ожогами туловища, шеи, бедра, обеих голеней 1-й и 2-й степени. Общая площадь ожогов составила 15%.

Медработники сообщили об этом в полицию:

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 41-летнего ранее не судимого сожителя потерпевшей. Полицейские установили, что накануне женщина вместе с сожителем распивала спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры мужчина облил ее бензином и кинул на нее зажженную зажигалку, в результате чего потерпевшая получила серьезные ожоги, — рассказали в ведомстве.

