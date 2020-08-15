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309 человек с коронавирусом умерло в Новосибирской области

За последние сутки погибло трое мужчин

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В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 10 пациентов

В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 10 пациентов

Оперштаб отчитался о новых случаях коронавируса в регионе. За последние сутки в области зарегистрировали 56 новых пациентов, погибло 3 мужчины.

«По данным оперативного штаба на утро 15 августа, в регионе зарегистрировано 10 574 случая заражения коронавирусной инфекцией (+56 за последние сутки), в том числе 644 ребенка. 9179 пациентов выписаны с выздоровлением (+94 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 60 лет, 61 год и 83 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 309 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

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В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 10 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

На этой неделе НГС рассказывал историю медсестры поликлиники № 16 Нины Затонских, которая умерла от ковида. Родственники женщины рассказали, где она заразилась и как протекала болезнь.

28 мая от коронавируса скончалась 57-летняя медсестра ГКБ № 34 Наталья Иволга. Через шесть дней оперштаб сообщил: «Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет». То, что это медработник, нигде не указывалось. Родные скончавшейся медсестры считают, что она заразилась на работе. Друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный. Подробности — в материале НГС.

Если вы знали погибших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157–00–00.

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ковидкоронавирус в Новосибирске
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