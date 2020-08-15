309 человек с коронавирусом умерло в Новосибирской области

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В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ — 10 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

На этой неделе НГС рассказывал историю медсестры поликлиники № 16 Нины Затонских, которая умерла от ковида. Родственники женщины рассказали, где она заразилась и как протекала болезнь.



28 мая от коронавируса скончалась 57-летняя медсестра ГКБ № 34 Наталья Иволга. Через шесть дней оперштаб сообщил: «Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет». То, что это медработник, нигде не указывалось. Родные скончавшейся медсестры считают, что она заразилась на работе. Друзья и близкие убеждали её уйти в отпуск или на больничный. Подробности — в материале НГС.

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