Две иномарки столкнулись под Новосибирском: «Форд» выбросило в кювет, есть пострадавшие

Утром 15 августа, около 10 часов в Новосибирском районе Новосибирска поселке Голубой Залив, около дома по адресу Сибирский микрорайон, 1 столкнулись две иномарки.
Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 112 в 10 утра: очевидцы рассказали диспетчеру, что столкнулись хэтчбек Honda и кроссовер Ford. Ford улетел в кювет. Очевидцы также сообщили о пострадавших в аварии.
На кадрах, опубликованных сообществом «АСТ-54» во «ВКонтакте», видно мужчину, который лежит на асфальте. Также «АСТ-54» сообщает, что «Хонде» вдавило правую переднюю дверь, крыло, капот, выбило колесо, фару и бампер.
На месте работают сотрудники полиции, скорая помощь и спасатели.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области и областной Госавтоинспекции не смогли прокомментировать ДТП.
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В июне в Ордынском районе Новосибирска «Тойота-Виста» также перевернулась в кювет. В результате ДТП погибли две 19-летних девушки-пассажирки. Как рассказали очевидцы происшествия, девушек удалось опознать только по банковским картам.