Две иномарки столкнулись под Новосибирском: «Форд» выбросило в кювет, есть пострадавшие

Утром 15 августа, около 10 часов в Новосибирском районе Новосибирска поселке Голубой Залив, около дома по адресу Сибирский микрорайон, 1 столкнулись две иномарки.



Сообщение об этом поступило на пульт дежурного 112 в 10 утра: очевидцы рассказали диспетчеру, что столкнулись хэтчбек Honda и кроссовер Ford. Ford улетел в кювет. Очевидцы также сообщили о пострадавших в аварии.

На кадрах, опубликованных сообществом «АСТ-54» во «ВКонтакте», видно мужчину, который лежит на асфальте. Также «АСТ-54» сообщает, что «Хонде» вдавило правую переднюю дверь, крыло, капот, выбило колесо, фару и бампер.