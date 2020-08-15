Краснообск исключили из списка объектов культурного наследия через 3 недели после внесения

Краснообск исключили из списка объектов культурного наследия — там он пробыл меньше месяца. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области 14 августа.



«Отменить приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.07.2020 № 173 "О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – достопримечательное место "Научный городок СО ВАСХНИЛ", расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск"», — говорится в тексте приказа.