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Краснообск исключили из списка объектов культурного наследия через 3 недели после внесения

Соответсвующий приказ появился вчера

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Жилые дома Краснообска построены в форме трех колец

Жилые дома Краснообска построены в форме трех колец

Краснообск исключили из списка объектов культурного наследия — там он пробыл меньше месяца. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области 14 августа.

«Отменить приказ государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области от 27.07.2020 № 173 "О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Новосибирской области, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия – достопримечательное место "Научный городок СО ВАСХНИЛ", расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск"», — говорится в тексте приказа.

По федеральному закону объекты культурного наследия подлежат государственной охране. Демонтаж и уничтожение такого объекта запрещены.

Приказ о включении ВАСХНИЛа в перечень объектов культурного опубликовали 28 июля.

Краснообск («ВАСХНИЛ») — посёлок в пригороде Новосибирска, на левом берегу Оби между Кировским и Советским районами. Был основан в 1970, как посёлок для работников тогда же образованного Сибирского отделения ВАСХНИЛ. Население поселка 26 523.

Краснообск сегодня считается если не престижным пригородом, то активно к нему стремящимся: цены здесь сравнимы с городскими. При этом в последние годы здесь то и дело разгораются конфликты: местные жители возмущаются политикой местной администрации, администрация конфликтует с региональным минстроем и местными застройщиками. НГС подробно рассказывал о том, как живёт посёлок, и за что его ценят местные жители.

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культурное наследиепригород
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